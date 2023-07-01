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NBA／挾奪冠優勢！布朗2年4500萬美元轉戰溜馬 金塊留2板凳

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
布朗如願拿到年薪破2千萬美元的優渥合約。 路透社
布朗如願拿到年薪破2千萬美元的優渥合約。 路透社

協助金塊勇奪隊史首冠之後，儘管跳出最後一年680萬美元合約恢復自由身的布朗（Bruce Brown），信誓旦旦想要繼續留在丹佛拚衛冕，但擺在眼前的現實問題就是金塊只能提供780萬美元的年薪，這和布朗預想的額度差了至少一倍。

也因此，在自由市場正式起跑後，溜馬直接進場開出2年4500萬美元的價碼搶人，這金額和布朗想要的均薪2000萬美元還要高，毫無懸念順利挖角。

布朗是在去年夏天和金塊簽下2年1300萬美元合約，第二年為球員選項。他在例行賽繳出場均11.5分4.1籃板3.4助攻1.1抄截的成績，進入季後賽則有12分4籃板1.9助攻，多次在關鍵時刻有搶眼表現。

專欄作家歐康納（Kevin O’Connor）先前曾指出，金塊最多能提供布朗一年780萬美元合約，接著明年就有權利與他簽下4年5500萬美元延長合約，5年平均年薪就會是1256萬美元；至於湖人也傳出對他有興趣，預計可提供年薪1220萬美元的全額中產特例。

雖然一度高呼「錢不會是一切」，但對於像布朗這樣力爭上游的球員，挾著奪下總冠軍金盃的氣勢，就是爭取最優渥合約價碼的契機，「錢自然就是一切」。

先前為了預防布朗離去，金塊已經先和溜馬達成交易協議，換來首輪第29順位選秀權和第二輪第32順位選秀權，藉此填補潛力新秀。

傑克森甫來到金塊就隨隊奪冠。 美國聯合通訊社
傑克森甫來到金塊就隨隊奪冠。 美國聯合通訊社

雖然金塊如外界預期般折損了布朗這位悍將，不過金塊還是以一份底薪合約續留

喬丹（DeAndre Jordan）；另外更用兩年1025萬美元的價碼留住傑克森（Reggie Jackson），其中第2年為球員選項。

傑克森上季從快艇轉戰金塊後，季後賽幾乎被棄用，但隨著球隊不惜動用迷你中產和他完成續約，或許傑克森在新賽季可能會更受到重用。

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