NBA／被罵溢價也得簽！拓荒者5年1.6億美元帶回格蘭特

拓荒者這個夏天走上重建或爭冠的十字路口,而他們顯然為了里拉德(Damian Lillard)選擇繼續拚,稍早以五年1.6億美元和29歲的前鋒格蘭特(Jerami Grant)續約。

2014年選秀會第二輪才中選進入聯盟的格蘭特,生涯前幾年僅是一名隨時會消失的新秀,所幸隨著時間過去,他的球技愈發成熟,並在活塞打出了生涯年,變成一位場均上看20分、符合潮流的「大型側翼」。

格蘭特的好表現吸引了欲幫里拉德尋找幫手,且前場戰力剛好懸缺的拓荒者,上個休賽季以2025年首輪與次輪選秀權為代價,向活塞換來這名剛拿下奧運金牌、合約僅剩一年的前鋒。他本季也不負眾望,繳出場均20.5分、4.5籃板、2.4助攻的準明星表現。

BREAKING: Pistons trade Jerami Grant to Portland for a 2025 1st-Round Pick, via @wojespn



TRADE SEASON. 🚨 — Hoop Central (@TheHoopCentral) June 22, 2022

由於已為換來格蘭特付出不少資產,且需安撫和球隊若即若離的里拉德,拓荒者在自由市場開始後,迅速和格蘭特達成了5年1.6億美元的續約,比同位置卻更為年輕、在今日與巫師簽下4年1.02億美元的庫茲瑪(Kyle Kuzma)多1年,年均薪也多了700萬美元,也引來不少球迷指其為「溢價合約」。

Free agent forward Jerami Grant and Klutch Sports CEO Rich Paul have agreed on a five-year, $160 million deal to return to the Portland Trail Blazers, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2023

Kyle Kuzma has agreed to a four-year, $102M deal with the Wizards, per @wojespn pic.twitter.com/v4MvHf9AjA — Bleacher Report (@BleacherReport) June 30, 2023

儘管球迷罵聲不斷,要繼續以里拉德為核心拚冠的拓荒者其實沒有太多選擇,只能承擔溢價風險續留格蘭特,然而這樣的補強能否讓里拉德滿意,就留待時間證明了。