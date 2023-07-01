快訊

佛門大打出手！火爆尼姑摔椅、和尚嗆住持「釘孤隻」

不滿少年遭警射殺！法國大暴動邁第4天 巴黎奧運場館也遭縱火

拋橄欖枝? 侯友宜：「上次讓韓身心俱疲」 一定記取教訓

NBA／被罵溢價也得簽！拓荒者5年1.6億美元帶回格蘭特

聯合新聞網／ 綜合報導
不少球迷認為，拓荒者與格蘭特簽下了一筆溢價合約。 法新社
不少球迷認為，拓荒者與格蘭特簽下了一筆溢價合約。 法新社

拓荒者這個夏天走上重建或爭冠的十字路口，而他們顯然為了里拉德（Damian Lillard）選擇繼續拚，稍早以五年1.6億美元和29歲的前鋒格蘭特（Jerami Grant）續約。

2014年選秀會第二輪才中選進入聯盟的格蘭特，生涯前幾年僅是一名隨時會消失的新秀，所幸隨著時間過去，他的球技愈發成熟，並在活塞打出了生涯年，變成一位場均上看20分、符合潮流的「大型側翼」。

格蘭特的好表現吸引了欲幫里拉德尋找幫手，且前場戰力剛好懸缺的拓荒者，上個休賽季以2025年首輪與次輪選秀權為代價，向活塞換來這名剛拿下奧運金牌、合約僅剩一年的前鋒。他本季也不負眾望，繳出場均20.5分、4.5籃板、2.4助攻的準明星表現。

由於已為換來格蘭特付出不少資產，且需安撫和球隊若即若離的里拉德，拓荒者在自由市場開始後，迅速和格蘭特達成了5年1.6億美元的續約，比同位置卻更為年輕、在今日與巫師簽下4年1.02億美元的庫茲瑪（Kyle Kuzma）多1年，年均薪也多了700萬美元，也引來不少球迷指其為「溢價合約」。

儘管球迷罵聲不斷，要繼續以里拉德為核心拚冠的拓荒者其實沒有太多選擇，只能承擔溢價風險續留格蘭特，然而這樣的補強能否讓里拉德滿意，就留待時間證明了。

拓荒者 里拉德

相關新聞

NBA／格林4年1億美元續約 勇士省超過4千萬豪華稅

根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，勇士悍將格林（Draymond Green）在自由市場開啟後就馬上和球隊達成續約協議，雙方將簽下4年1億美元的合

NBA／厄文降價3年1.26億美元續留獨行俠 小柯瑞第3度回歸

上季季中轉戰獨行俠的厄文（Kyrie Irving），在今年休賽季成為完全自由球員，而在自由市場開啟的第一天，他也迅速和球隊達成共識，以非頂薪的價碼和獨行俠簽下3年1.26億美元的合約，其中第3年握有

NBA／落選秀史上最大約 范弗利特3年1.3億美元頂薪加盟火箭

今夏拒絕執行球員選項且傳出將會離開多倫多的范弗利特（Fred VanVleet），在自由市場開跑後成了首位簽下超級頂薪的自由球員。 根據消息，擁有大把薪資空間的火箭端出3年1.3億美元的頂級合約

NBA／渡邊雄太領軍「底薪戰隊」太陽奪冠列車即將滿載

在陣中已有四張頂薪合約下，太陽今日不意外地組成「底薪戰隊」，成員分別有兩名後衛李（Damion Lee）、奧柯吉（Josh Okogie）；兩名長人尤班克斯（Drew Eubanks）與梅圖（Chim

NBA／湖人開市首日大進補！搶下熱火主力後衛也留住八村壘

離總冠軍賽僅差一步的湖人，在方才開市的自由市場動作頻頻，除了帶回八村壘外，向熱火挖來今年總冠軍賽「落選秀軍團」之一的主力後衛文森（Gabe Vincent），還增添了3D側翼普林斯（Taurean P

NBA／確立少主地位！哈利伯頓提前續約溜馬 最高達5年2.6億美元

根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski），溜馬與少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）達成續約協議，雙方將簽下5年最高可達2.6億美元的超頂級合約，成為今

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦