NBA／確立少主地位！哈利伯頓提前續約溜馬 最高達5年2.6億美元

根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski），溜馬與少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）達成續約協議，雙方將簽下5年最高可達2.6億美元的超頂級合約，成為今年自由市場上的最大合約。

哈利伯頓是在2020年以首輪第12順位加入國王，2022年的季中被交易到溜馬，今年賽季繳出平均攻下20.7分10.4助攻3.7籃板1.6抄截，投籃命中率49.0%，每場投進2.9顆三分球，三分命中率達4成，多項數據創下生涯新高，讓他正式成為溜馬未來建軍王牌核心。

此外，數據顯示，哈利伯頓成為史上第一位場均得到20分10助攻且三分命中率超過4成的球員；而當他在場上時，溜馬進攻效率達118.8，排名聯盟前5，47.6%的助攻率更是高居聯盟第一。

Breaking: Tyrese Haliburton and the Pacers have agreed on a five-year, maximum contract extension that could be worth up to $260 million, his agents tell @wojespn. pic.twitter.com/s5PoY3cHdq — ESPN (@espn) July 1, 2023

基於此，就在哈利伯頓邁向最後一年新人合約之前，溜馬趕緊奉上「指定新秀條款」，起薪達到團隊薪資上線的30%，達到4080萬美元，每年漲幅8%；如果哈利伯頓下一季再次入選明星賽，他的合約總金額將會達到2.6億美元，這是溜馬隊史最大的一張合約，也是自喬治（Paul George）後第2位簽下「指定新秀條款」的球員

哈利伯頓下季年薪為580萬美元，新合約將在2024-25年開始生效。