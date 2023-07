NBA／確立少主地位！哈利伯頓提前續約溜馬 最高達5年2.6億美元

根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基(Adrian Wojnarowski),溜馬與少主哈利伯頓(Tyrese Haliburton)達成續約協議,雙方將簽下5年最高可達2.6億美元的超頂級合約,成為今年自由市場上的最大合約。

哈利伯頓是在2020年以首輪第12順位加入國王,2022年的季中被交易到溜馬,今年賽季繳出平均攻下20.7分10.4助攻3.7籃板1.6抄截,投籃命中率49.0%,每場投進2.9顆三分球,三分命中率達4成,多項數據創下生涯新高,讓他正式成為溜馬未來建軍王牌核心。

此外,數據顯示,哈利伯頓成為史上第一位場均得到20分10助攻且三分命中率超過4成的球員;而當他在場上時,溜馬進攻效率達118.8,排名聯盟前5,47.6%的助攻率更是高居聯盟第一。

Breaking: Tyrese Haliburton and the Pacers have agreed on a five-year, maximum contract extension that could be worth up to $260 million, his agents tell @wojespn. pic.twitter.com/s5PoY3cHdq