NBA／仿效金塊成功案例 灰熊五年頂薪綁住貝恩建立爭冠核心

簽下羅斯(Derrick Rose)後,灰熊的自由市場首日並沒有就此停歇,而是接著和貝恩(Desmond Bane)提前續約,簽下一筆五年頂薪合約,確定要以莫蘭特(Ja Morant)、傑克森(Jaren Jackson Jr.)與他做為未來的爭冠核心。

在2020選秀會差點跌入次輪的貝恩,在剛加入灰熊時,仍只是一名多從板凳出發、場均9分的3D前鋒;他苦心訓練後在隔年脫胎換骨,成長為一名場均18.2分、4.4籃板、2.7助攻,三分命中率高達43.6%的先發前鋒。

更令人敬佩的是,貝恩本季在莫蘭特與傑克森作為主要攻擊點情況下,還能更加進步,三數據提升至21.5分、5.0籃板、4.4助攻,且外線仍維持出色的四成命中率,儼然已是球隊不可或缺的準明星二當家。

因此,即使貝恩的新人約尚未到期,灰熊仍決定提前綁住這名還未入選過明星賽的年輕主力,端出了極具誠意的5年2.07億美元頂薪延長合約,確定了球隊未來以莫蘭特、貝恩、傑克森,這組後衛、側翼、長人為主軸的建隊策略。

