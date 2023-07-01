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NBA／仿效金塊成功案例 灰熊五年頂薪綁住貝恩建立爭冠核心

聯合新聞網／ 綜合報導
Apr 26, 2023; Memphis, Tennessee, USA; Memphis Grizzlies guard Desmond Bane (22) shoots a three point shot during the second half against the Los Angeles Lakers during game five of the 2023 NBA playoffs at FedExForum. Mandatory Credit: Petre Thomas-USA TODAY Sports 路透通訊社
Apr 26, 2023; Memphis, Tennessee, USA; Memphis Grizzlies guard Desmond Bane (22) shoots a three point shot during the second half against the Los Angeles Lakers during game five of the 2023 NBA playoffs at FedExForum. Mandatory Credit: Petre Thomas-USA TODAY Sports 路透通訊社

簽下羅斯（Derrick Rose）後，灰熊的自由市場首日並沒有就此停歇，而是接著和貝恩（Desmond Bane）提前續約，簽下一筆五年頂薪合約，確定要以莫蘭特（Ja Morant）、傑克森（Jaren Jackson Jr.）與他做為未來的爭冠核心。

在2020選秀會差點跌入次輪的貝恩，在剛加入灰熊時，仍只是一名多從板凳出發、場均9分的3D前鋒；他苦心訓練後在隔年脫胎換骨，成長為一名場均18.2分、4.4籃板、2.7助攻，三分命中率高達43.6%的先發前鋒。

更令人敬佩的是，貝恩本季在莫蘭特與傑克森作為主要攻擊點情況下，還能更加進步，三數據提升至21.5分、5.0籃板、4.4助攻，且外線仍維持出色的四成命中率，儼然已是球隊不可或缺的準明星二當家。

因此，即使貝恩的新人約尚未到期，灰熊仍決定提前綁住這名還未入選過明星賽的年輕主力，端出了極具誠意的5年2.07億美元頂薪延長合約，確定了球隊未來以莫蘭特、貝恩、傑克森，這組後衛、側翼、長人為主軸的建隊策略。

在以上三人都拿到大約情況下，灰熊雖然失去了趁著新秀薪資紅利簽下自由市場大咖的可能性，但未來就是要仿效勇士與金塊的成功案例，靠自家養成的核心陣容挑戰總冠軍。

灰熊

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