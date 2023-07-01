NBA／2年6000萬美元 波爾辛吉斯提前續約綠衫軍

塞爾蒂克隊在日前透過三方交易案送走了主控史馬特（Marcus Smart），並且從巫師換回明星前鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。如今隨著自由市場揭幕，雙方很快就達成了續約協議。

為了促成交易，波爾辛吉斯先是執行下一季價值3600萬美元的球員選項，之後綠衫軍送上2年6000萬美元的提前續約協議，雙方順利取得共識。

過去屢屢為傷勢所困的波爾辛吉斯，本季代表巫師出賽65場，繳出一張平均23.2分、8.4籃板、2.7助攻、1.5阻攻、0.9抄截的成績單，且每場可以命中2.1記三分，三分命中率達到38.5%。來到波士頓之後，波爾辛吉斯將會披上8號戰袍。

布里塞特從溜馬轉戰波士頓。 路透通訊社

此外，塞爾蒂克又以兩年底薪簽下先前效力溜馬的6呎7吋前鋒布里塞特（Oshae Brissett），其中第2年為球員選項。