NBA／竟然沒簽到頂薪！庫茲瑪4年1.02億美元意外續留巫師

庫茲瑪(Kyle Kuzma)日前跳出合約後成為今年自由市場上最佳小前鋒之一,外界普遍預測他將離開華盛頓追求頂薪合約,卻在稍早和巫師「簽下4年「僅」1.02億合約,成為球隊重建的一份子。

庫茲瑪2017年以首輪後的第27順位被籃網選中,並立即被交易至湖人,日後成為主要輪替,甚至在戴維斯(Anthony Davis)交易案中,為球隊少數不願放棄的新秀,他也在之後輔佐戴維斯和詹姆斯(Lebron James),是湖人能在2019-20賽季奪冠的重要因子。

成為奪冠功臣之一的庫茲馬,在2020年季後和湖人簽下一筆3年3900萬美元、附帶球員選項的延長合約,卻於2021年成為衛斯特布魯克(Russell Westbrook)交易案的籌碼,改披巫師戰袍。庫茲瑪轉隊後大爆發,在本季繳出場均21.2分、7.2籃板、3.7助攻的準明星數據,日前也毫不意外地選擇跳出合約,成為完全自由球員。

由於巫師先前送走比爾(Bradley Beal)、波爾辛吉斯(Kristap Porzingis)兩位主力,確定進入重建,將滿28歲的庫茲瑪日前也宣布跳出合約,外界均看好他能簽下年薪至少3千萬美元的頂薪,沒想到開市後出乎外界意料的以4年1.02億續留華盛頓,平均年薪約僅2500萬美元,且總價碼竟然還不如籃網對強森(Cam Johnson)開出的4年1.08億美元合約。

Free agent F Kyle Kuzma has agreed on a four-year, $102M deal to return to the Washington Wizards, co-head of @CAA_Basketball Austin Brown tells ESPN. Kuzma took a shorter deal with Lakers three years ago — and now cashes in after a career-year with Wizards. pic.twitter.com/Ox7TQDcb6z