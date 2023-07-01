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NBA／竟然沒簽到頂薪！庫茲瑪4年1.02億美元意外續留巫師

聯合新聞網／ 綜合報導
庫茲瑪4年破億美元合約續留巫師。 美聯社
庫茲瑪4年破億美元合約續留巫師。 美聯社

庫茲瑪（Kyle Kuzma）日前跳出合約後成為今年自由市場上最佳小前鋒之一，外界普遍預測他將離開華盛頓追求頂薪合約，卻在稍早和巫師「簽下4年「僅」1.02億合約，成為球隊重建的一份子。

庫茲瑪2017年以首輪後的第27順位被籃網選中，並立即被交易至湖人，日後成為主要輪替，甚至在戴維斯（Anthony Davis）交易案中，為球隊少數不願放棄的新秀，他也在之後輔佐戴維斯和詹姆斯（Lebron James），是湖人能在2019-20賽季奪冠的重要因子。

成為奪冠功臣之一的庫茲馬，在2020年季後和湖人簽下一筆3年3900萬美元、附帶球員選項的延長合約，卻於2021年成為衛斯特布魯克（Russell Westbrook）交易案的籌碼，改披巫師戰袍。庫茲瑪轉隊後大爆發，在本季繳出場均21.2分、7.2籃板、3.7助攻的準明星數據，日前也毫不意外地選擇跳出合約，成為完全自由球員。

由於巫師先前送走比爾（Bradley Beal）、波爾辛吉斯（Kristap Porzingis）兩位主力，確定進入重建，將滿28歲的庫茲瑪日前也宣布跳出合約，外界均看好他能簽下年薪至少3千萬美元的頂薪，沒想到開市後出乎外界意料的以4年1.02億續留華盛頓，平均年薪約僅2500萬美元，且總價碼竟然還不如籃網對強森（Cam Johnson）開出的4年1.08億美元合約。

值得一提的是庫茲瑪顯然是有行無市，最後未能如願簽下頂薪合約，只能選擇續留，而巫師經過選秀日前至今的一連串運作後，他與剛從勇士交易來的波爾（Jordan Poole）已是隊上僅存有大約的球員，預期兩人下賽季將成為球隊的主旋律。

巫師 庫茲瑪

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