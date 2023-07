NBA／3年破億美元大約留住米道頓 公鹿三巨頭要再拚一冠

例行賽成為聯盟龍頭,季後賽卻遭熱火上演「老八傳奇」的公鹿,並未因此次失利放棄爭冠,在米道頓(Khris Middleton)跳出合約後,開市第一天立即獻上3年1.02億美元大約留人,維持球隊競爭力,要繼續靠安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)-米道頓-哈勒戴(Jrue Holiday)為三巨頭拚冠。

現年31歲的米道頓,在剛入聯盟時,僅是一名隨時會被淘汰的二輪秀,但他在來到密爾瓦基後,卻逐步成長為場均能上看20分的前鋒,並成為「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)身邊的得力助手。

2019年跳出合約的米道頓和公鹿簽下一紙5年1.775億美元的合約,又於今年再次拒絕球員選項成為自由球員。雖然已年過30,且今年因傷場均得分下滑至15.1,公鹿仍選擇相信這名自家培養的球星,在自由市場開啟第一天,就與他簽下3年1.02億美元的大約,而最後一年仍是球員選項。

Three-time All-Star Khris Middleton has agreed on a new three-year, $102 million deal to stay with the Milwaukee Bucks, his agents Mike Lindeman and Jeff Schwartz of @excelbasketball tell ESPN. Middleton keeps franchise a championship contender with his return. Player option. pic.twitter.com/o2E7vXXQj8