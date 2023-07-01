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NBA／3年破億美元大約留住米道頓 公鹿三巨頭要再拚一冠

聯合新聞網／ 綜合報導
米道頓以三年大約重返公鹿。 美聯社
米道頓以三年大約重返公鹿。 美聯社

例行賽成為聯盟龍頭，季後賽卻遭熱火上演「老八傳奇」的公鹿，並未因此次失利放棄爭冠，在米道頓（Khris Middleton）跳出合約後，開市第一天立即獻上3年1.02億美元大約留人，維持球隊競爭力，要繼續靠安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)-米道頓-哈勒戴（Jrue Holiday）為三巨頭拚冠。

現年31歲的米道頓，在剛入聯盟時，僅是一名隨時會被淘汰的二輪秀，但他在來到密爾瓦基後，卻逐步成長為場均能上看20分的前鋒，並成為「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）身邊的得力助手。

2019年跳出合約的米道頓和公鹿簽下一紙5年1.775億美元的合約，又於今年再次拒絕球員選項成為自由球員。雖然已年過30，且今年因傷場均得分下滑至15.1，公鹿仍選擇相信這名自家培養的球星，在自由市場開啟第一天，就與他簽下3年1.02億美元的大約，而最後一年仍是球員選項。

本季以一輪遊作收的公鹿，雖然在淘汰後找來葛里芬（Adrian Griffin）執教，也於稍早失去重要輪替英格斯（Joe Ingles），但安戴托昆波、米道頓、哈勒戴（Jrue Holiday）身上都有長約，可預期這組前年為公鹿奪下隊史首冠的三巨頭，還會再並肩作戰一段時間。

搞定米道頓後，公鹿最大的課題是帶回主力中鋒洛培茲（Brook Lopez），若能順利留下，球隊來年的戰力仍相當可觀。

公鹿

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