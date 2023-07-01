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NBA／今夏首張頂級合約！范弗利特3年1.3億美元重磅加盟火箭

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
范弗利特獲得今年自由市場首筆頂級合約。 法新社
范弗利特獲得今年自由市場首筆頂級合約。 法新社

今夏拒絕執行球員選項且傳出將會離開多倫多的范弗利特（Fred VanVleet），在自由市場開跑後成了首位簽下超級頂薪的自由球員。

根據消息，擁有大把薪資空間的火箭端出3年1.3億美元的頂級合約，成功引進范弗利特。這也創下聯盟史上落選新秀的最大合約紀錄，超越先前熱火射手羅賓森（Duncan Robinson）的5年9000萬美元合約。

曾隨暴龍奪下隊史首冠的范弗利特，挾著該年季後賽的強勢表現，一度被賦予「范喬丹」的美名，更讓他贏得一紙4年8500萬美元的合約。今年在自由市場被評比控衛價值僅次厄文的范弗利特（Kyrie Irving），在今年賽季初拒絕了暴龍開出4年1.14億美元的續約報價，而是希望能夠拿到一份4年大約1.4億美元的合約。

火箭原本提出兩年合約想要挖角，最後加碼到3年，以總價來說也接近范弗利特原先想要爭取的金額，顯然也讓他難以拒絕。據悉，火箭之所以開出如此天價合約，主要是新任主帥尤多卡（Ime Udoka）的背後推動。

薪資專家馬克斯（Bobby Marks）接續報導指出，范弗利特第一年薪資為4080萬美元，第二年4280萬美元，第三年則是4490萬美元。

2022-23年賽季，范弗利特場均可以得到19.3分7.2助攻1.8抄截，投籃命中率39.3%，三分命中率34.2%，罰球命中率89.8%。他的助攻創生涯新高，助攻失誤比進入聯盟前10名。

數據顯示，范弗利特是暴龍隊史唯二累積命中超過1000顆三分球的球員，單場創下54分和20次抄截更居隊史之冠，在他之外也只有張伯倫（Wilt Chamberlain）在76人曾做到。

范弗利特連續3年平均上場時間都超過36分鐘，在聯盟名列前茅，且過去3個賽季，他的場均奔跑距離都在聯盟高居第一。

擁有多名年輕潛力新星的火箭，期盼透過范弗利特的冠軍經驗傳承，加上他在攻守兩端的能力，成為眾人的導師，並且搭配尤多卡去建立球隊文化，從而提升整體戰力。

另一個主要因素是，火箭在確定退出哈登（James Harden）爭奪戰後，補強目標已經轉移到范弗利特身上，為了達到「薪資下限」的規定，擁有6000萬美元薪資空間的火箭只能想辦法把團隊薪資提升到1.23億美元（約38.3億元新台幣）的門檻，也造就了范弗利特這筆破紀錄的頂級合約。

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