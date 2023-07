NBA／「飆風玫瑰」重回曼菲斯 羅斯加盟灰熊要當莫蘭特導師

「飆風玫瑰」羅斯(Derrick Rose)已年屆34歲,生涯逐漸步入尾聲的他,選擇回到大學身處的曼菲斯加盟灰熊,可望以導師身分指導曾被外界視為「玫瑰接班人」的莫蘭特(Ja Morant)。

近幾年多擔任板凳第六人的羅斯,本季在尼克跌出輪替,僅出賽27場、平均只打12.5分鐘,繳出5.6分、1.5籃板、1.7助攻,明星賽後更直接被棄用,季後尼克當然宣布不會執行下季高達1560萬美元的選擇權,他成為完全自由球員。

Breaking: The Knicks are not picking up Derrick Rose's $15.6 million team option for next season, according to multiple reports on Saturday. He will now be a free agent. pic.twitter.com/NMngf0QvGm — ESPN (@espn) June 24, 2023

回歸自由身後,不少球迷希望羅斯能回到家鄉芝加哥,再次成為公牛一員,不過根據《ESPN》記者「沃神」沃納羅斯基(Adrian Wojnarowski)報導,他今日決定和灰熊簽下一筆兩年650萬美元的合約。事實上羅斯成為選秀狀元前,正好就讀曼菲斯大學,可說是另一個層面的「返鄉」。

Derrick Rose has agreed to a two-year deal with the Grizzlies, per @wojespn



D-Rose back in Memphis 🌹 pic.twitter.com/AQukACPaaB — Bleacher Report (@BleacherReport) July 1, 2023

值得一提的是體能勁爆的灰熊主將莫蘭特(Ja Morant),過去最常被視為「羅斯接班人」,如今正港「飆風玫瑰」真的來了,正好能成為他的最佳導師。沃納羅斯基就直接指出「灰熊不僅希望羅斯能上場貢獻,共希望他成為更衣室領袖。」

Free agent Derrick Rose has agreed on a two-year deal with the Memphis Grizzlies, source tells ESPN. Grizzlies want Rose on the floor this season and as a leader in locker room. @IanBegley first reported. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2023

年輕的灰熊,目前因莫蘭特的禁賽事件陷入一陣低迷,如今相繼有了塞爾蒂克隊魂史馬特(Marcus Smart)與羅斯兩大資深後衛加入,或許正是他們漸趨成熟的契機。