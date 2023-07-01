NBA／「飆風玫瑰」重回曼菲斯 羅斯加盟灰熊要當莫蘭特導師

「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）已年屆34歲，生涯逐漸步入尾聲的他，選擇回到大學身處的曼菲斯加盟灰熊，可望以導師身分指導曾被外界視為「玫瑰接班人」的莫蘭特（Ja Morant）。

近幾年多擔任板凳第六人的羅斯，本季在尼克跌出輪替，僅出賽27場、平均只打12.5分鐘，繳出5.6分、1.5籃板、1.7助攻，明星賽後更直接被棄用，季後尼克當然宣布不會執行下季高達1560萬美元的選擇權，他成為完全自由球員。

Breaking: The Knicks are not picking up Derrick Rose's $15.6 million team option for next season, according to multiple reports on Saturday. He will now be a free agent. pic.twitter.com/NMngf0QvGm — ESPN (@espn) June 24, 2023

回歸自由身後，不少球迷希望羅斯能回到家鄉芝加哥，再次成為公牛一員，不過根據《ESPN》記者「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，他今日決定和灰熊簽下一筆兩年650萬美元的合約。事實上羅斯成為選秀狀元前，正好就讀曼菲斯大學，可說是另一個層面的「返鄉」。

Derrick Rose has agreed to a two-year deal with the Grizzlies, per @wojespn



D-Rose back in Memphis 🌹 pic.twitter.com/AQukACPaaB — Bleacher Report (@BleacherReport) July 1, 2023

值得一提的是體能勁爆的灰熊主將莫蘭特（Ja Morant），過去最常被視為「羅斯接班人」，如今正港「飆風玫瑰」真的來了，正好能成為他的最佳導師。沃納羅斯基就直接指出「灰熊不僅希望羅斯能上場貢獻，共希望他成為更衣室領袖。」

Free agent Derrick Rose has agreed on a two-year deal with the Memphis Grizzlies, source tells ESPN. Grizzlies want Rose on the floor this season and as a leader in locker room. @IanBegley first reported. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2023

年輕的灰熊，目前因莫蘭特的禁賽事件陷入一陣低迷，如今相繼有了塞爾蒂克隊魂史馬特（Marcus Smart）與羅斯兩大資深後衛加入，或許正是他們漸趨成熟的契機。