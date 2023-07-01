快訊

影／高雄派出所國旗倒懸沒注意！路人直呼太誇張

一次聘用4專任師已是「超級神話」 年輕博士轉向陸發展

影／不甩新法上路？林口汽車闖紅燈！斑馬線上學生慌張逃命

NBA／「飆風玫瑰」重回曼菲斯 羅斯加盟灰熊要當莫蘭特導師

聯合新聞網／ 綜合報導
羅斯將重返曼菲斯。 路透通訊社
羅斯將重返曼菲斯。 路透通訊社

「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）已年屆34歲，生涯逐漸步入尾聲的他，選擇回到大學身處的曼菲斯加盟灰熊，可望以導師身分指導曾被外界視為「玫瑰接班人」的莫蘭特（Ja Morant）。

近幾年多擔任板凳第六人的羅斯，本季在尼克跌出輪替，僅出賽27場、平均只打12.5分鐘，繳出5.6分、1.5籃板、1.7助攻，明星賽後更直接被棄用，季後尼克當然宣布不會執行下季高達1560萬美元的選擇權，他成為完全自由球員。

回歸自由身後，不少球迷希望羅斯能回到家鄉芝加哥，再次成為公牛一員，不過根據《ESPN》記者「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，他今日決定和灰熊簽下一筆兩年650萬美元的合約。事實上羅斯成為選秀狀元前，正好就讀曼菲斯大學，可說是另一個層面的「返鄉」。

值得一提的是體能勁爆的灰熊主將莫蘭特（Ja Morant），過去最常被視為「羅斯接班人」，如今正港「飆風玫瑰」真的來了，正好能成為他的最佳導師。沃納羅斯基就直接指出「灰熊不僅希望羅斯能上場貢獻，共希望他成為更衣室領袖。」

年輕的灰熊，目前因莫蘭特的禁賽事件陷入一陣低迷，如今相繼有了塞爾蒂克隊魂史馬特（Marcus Smart）與羅斯兩大資深後衛加入，或許正是他們漸趨成熟的契機。

灰熊 羅斯 莫蘭特

相關新聞

NBA／格林4年1億美元續約 勇士省超過4千萬豪華稅

根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，勇士悍將格林（Draymond Green）在自由市場開啟後就馬上和球隊達成續約協議，雙方將簽下4年1億美元的合

NBA／厄文降價3年1.26億美元續留獨行俠 小柯瑞第3度回歸

上季季中轉戰獨行俠的厄文（Kyrie Irving），在今年休賽季成為完全自由球員，而在自由市場開啟的第一天，他也迅速和球隊達成共識，以非頂薪的價碼和獨行俠簽下3年1.26億美元的合約，其中第3年握有

NBA／今夏首張頂級合約！范弗利特3年1.3億美元重磅加盟火箭

今夏拒絕執行球員選項且傳出將會離開多倫多的范弗利特（Fred VanVleet），在自由市場開跑後成了首位簽下超級頂薪的自由球員。 根據消息，擁有大把薪資空間的火箭端出3年1.3億美元的頂級合約

NBA／渡邊雄太領軍「底薪戰隊」太陽奪冠列車即將滿載

在陣中已有四張頂薪合約下，太陽今日不意外地組成「底薪戰隊」，成員分別有兩名後衛李（Damion Lee）、奧柯吉（Josh Okogie）；兩名長人尤班克斯（Drew Eubanks）與梅圖（Chim

NBA／湖人開市首日大進補！搶下熱火主力後衛也留住八村壘

離總冠軍賽僅差一步的湖人，在方才開市的自由市場動作頻頻，除了帶回八村壘外，向熱火挖來今年總冠軍賽「落選秀軍團」之一的主力後衛文森（Gabe Vincent），還增添了3D側翼普林斯（Taurean P

NBA／「飆風玫瑰」重回曼菲斯 羅斯加盟灰熊要當莫蘭特導師

「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）已年屆34歲，生涯逐漸步入尾聲的他，選擇回到大學身處的曼菲斯加盟灰熊，可望以導師身分指導曾被外界視為「玫瑰接班人」的莫蘭特（Ja Morant）。 近

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦