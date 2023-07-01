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NBA／渡邊雄太領軍「底薪戰隊」太陽奪冠列車即將滿載

聯合新聞網／ 綜合報導
擁有4巨頭的太陽今日不意外地組成多人「底薪戰隊」，其中渡邊雄太接受KD招募，以1年底薪來到鳳凰城繼續輔佐這位超級球星。 路透通訊社
擁有4巨頭的太陽今日不意外地組成多人「底薪戰隊」，其中渡邊雄太接受KD招募，以1年底薪來到鳳凰城繼續輔佐這位超級球星。 路透通訊社

在陣中已有四張頂薪合約下，太陽今日不意外地組成「底薪戰隊」，成員分別有兩名後衛李（Damion Lee）、奧柯吉（Josh Okogie）；兩名長人尤班克斯（Drew Eubanks）與梅圖（Chimezie Metu），以及接受杜蘭特招募的日籍鋒線渡邊雄太。唯一非底薪的是用2年500萬美元簽下3D悍將貝茲‧裘普（Keita Bates-Diop），自由市場開市第一天就簽下6人，已快填滿球員陣容，這班奪冠列車已準備好出發。

作為聯盟潮流的「高側翼」，渡邊雄太與貝茲‧裘普想要爭冠的球隊必備成員。渡邊雄太本季場均5.6分、2.4籃板、0.8助攻，雖然看似普通，但最大賣點是三分命中率高達44.4%，由於他在籃網時身受杜蘭特賞識，日前也傳出KD親自招募，今天也確定以1年底薪加入太陽輔佐這位超級球星。

至於另一3D鋒線貝茲‧裘普本季外線命中率也近四成，且有過半場次為先發上陣，曾以單場30分血洗湖人，為即將改名的「史坦波中心」劃上句點，他也是太陽今日唯一非底薪簽下的新援，合約為2年500萬美元，第二年可跳出合約。

另外上季就已在太陽陣中的李，是球隊重要射手，除了罰球命中率高達九成外，44.5%的三分命中率，在聯盟中僅落後霍福特（Al Horford）、肯納德（Luke Kennard）排第三，本季場均8.2分、3.0籃板、1.3助攻，能在板凳上提供一定能量。而同為舊將的奧柯吉雖然在進攻端不如李亮眼，卻是場上的防守悍將，與李皆以底薪續留亞利桑那，但李擁有多一年球員選項。

最後是兩名底薪新援軍皆為馬刺出品的長人，但轉隊後打出成績。首先是尤班克斯去年季中轉戰拓荒者後，在球隊練兵時機抓準機會，繳出場均14.5分、8.5籃板、1.6助攻，因此吸引到太陽目光，簽下2年底薪，第2年握有選擇權；至於梅圖則是來到沙加緬度後打出一片天，三年國王生涯多從板凳出發，場均有6.7分、4.0籃板、0.8助攻，且還能勝任前鋒位置，以1年底薪搭上太陽奪冠列車。

雖然薪資空間爆滿，太陽仍在嚴苛條件下，將不少扎實的綠葉延攬入陣，如今球隊名單已差不多填完，意味著補強動作或將告一段落。

太陽 渡邊雄太

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