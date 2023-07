NBA／渡邊雄太領軍「底薪戰隊」太陽奪冠列車即將滿載

在陣中已有四張頂薪合約下,太陽今日不意外地組成「底薪戰隊」,成員分別有兩名後衛李(Damion Lee)、奧柯吉(Josh Okogie);兩名長人尤班克斯(Drew Eubanks)與梅圖(Chimezie Metu),以及接受杜蘭特招募的日籍鋒線渡邊雄太。唯一非底薪的是用2年500萬美元簽下3D悍將貝茲‧裘普(Keita Bates-Diop),自由市場開市第一天就簽下6人,已快填滿球員陣容,這班奪冠列車已準備好出發。

作為聯盟潮流的「高側翼」,渡邊雄太與貝茲‧裘普想要爭冠的球隊必備成員。渡邊雄太本季場均5.6分、2.4籃板、0.8助攻,雖然看似普通,但最大賣點是三分命中率高達44.4%,由於他在籃網時身受杜蘭特賞識,日前也傳出KD親自招募,今天也確定以1年底薪加入太陽輔佐這位超級球星。

至於另一3D鋒線貝茲‧裘普本季外線命中率也近四成,且有過半場次為先發上陣,曾以單場30分血洗湖人,為即將改名的「史坦波中心」劃上句點,他也是太陽今日唯一非底薪簽下的新援,合約為2年500萬美元,第二年可跳出合約。

Yuta Watanabe to sign with the Suns, per @ShamsCharania



Reunited with KD in the Valley 🏜️ pic.twitter.com/qOIljiYcfF — Bleacher Report (@BleacherReport) June 30, 2023

Top 5 three-point shooters last season (min 100 attempts):



1. Luke Kennard

2. Al Horford

3. Damion Lee (44.5%)

4. Malcolm Brogdon

5. Yuta Watanabe (44.4%)



Two of them are now on the Suns. pic.twitter.com/XJm7OV3hmN — StatMuse (@statmuse) July 1, 2023

Free agent F Keita Bates-Diop has agreed to a two-year, $5M deal with the Phoenix Suns, co-head of @CAA_Basketball Austin Brown tells ESPN. Deal includes a player option. Bates-Diop will have a chance to earn a starting forward spot. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 30, 2023

另外上季就已在太陽陣中的李,是球隊重要射手,除了罰球命中率高達九成外,44.5%的三分命中率,在聯盟中僅落後霍福特(Al Horford)、肯納德(Luke Kennard)排第三,本季場均8.2分、3.0籃板、1.3助攻,能在板凳上提供一定能量。而同為舊將的奧柯吉雖然在進攻端不如李亮眼,卻是場上的防守悍將,與李皆以底薪續留亞利桑那,但李擁有多一年球員選項。

Free agent guard Damion Lee has agreed to a one-year deal to stay with the Phoenix Suns, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 30, 2023

Free agent guard Josh Okogie has reached an agreement to return to the Phoenix Suns, league sources tell @NBAonTNT, @BleacherReport. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) June 30, 2023

最後是兩名底薪新援軍皆為馬刺出品的長人,但轉隊後打出成績。首先是尤班克斯去年季中轉戰拓荒者後,在球隊練兵時機抓準機會,繳出場均14.5分、8.5籃板、1.6助攻,因此吸引到太陽目光,簽下2年底薪,第2年握有選擇權;至於梅圖則是來到沙加緬度後打出一片天,三年國王生涯多從板凳出發,場均有6.7分、4.0籃板、0.8助攻,且還能勝任前鋒位置,以1年底薪搭上太陽奪冠列車。

Free agent center Drew Eubanks has agreed on a two-year deal with the Phoenix Suns, with a player option in second season, sources tell @TheAthletic @Stadium. Eubanks is represented by agent James Dunleavy of Excel Sports. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2023

Free agent forward Chimezie Metu has agreed to a one-year deal with the Phoenix Suns, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 30, 2023

雖然薪資空間爆滿,太陽仍在嚴苛條件下,將不少扎實的綠葉延攬入陣,如今球隊名單已差不多填完,意味著補強動作或將告一段落。