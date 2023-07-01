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NBA／格林4年1億美元續約 勇士省超過4千萬豪華稅
根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，勇士悍將格林（Draymond Green）在自由市場開啟後就馬上和球隊達成續約協議，雙方將簽下4年1億美元的合約，其中第4年為球員選項。
身為勇士8年內奪4冠的功勳老臣，格林在2019年和球隊簽下4年1億美元的合約。今年夏天格林決定不執行最後一年價值2750萬美元的球員選項，投身自由市場爭取最後一份大合約。
先前勇士決定出清波爾（Jordan Poole），也讓外界認為勇士將會決定續留格林，最終雙方也敲定價碼。格林起薪將是2230萬美元，這也讓勇士得以省下超過4000萬美元的豪華稅。
格林上季平均得到8.5分7.2籃板6.8助攻1抄截，他將和柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）還有甫加入的保羅（Chris Paul）攜手衝擊總冠軍。
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