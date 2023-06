NBA／哈登、76人分手掀大浪 外媒：厄文、里拉德可能成替代

距離自由市場開啟還有一段時間,卻已經有不少暗流正在湧動。其中,76人與哈登(James Harden)的分手,可能引起聯盟版圖的改變。

稍早,根據《ESPN》記者「沃神」沃納羅斯基(Adrian Wojnarowski),哈登撿起了球員選擇權。但這不代表他將續留費城,而僅是方便76人將他交易至他隊,因為根據《The Athletic》記者阿米克(Sam Amick),哈登對於球隊處理他可能成為自由球員的方式「非常不滿意」。

BREAKING: 76ers G James Harden is picking up his $35.6 million option and sides are beginning to work together in exploring trade scenarios, sources tell ESPN. It’s expected that Harden has played his last game for Philadelphia. pic.twitter.com/GguWgysfNZ — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 29, 2023

"[James] Harden is, according to sources...extremely upset at the way in which the Sixers handled his possible FA and has made his dissatisfaction clear to the org."



(via @sam_amick , https://t.co/OZNd0tgzXz) pic.twitter.com/qKMWuzJJKY — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) June 30, 2023

在將和哈登分道揚鑣情況下,還想爭冠的76人,勢必會用交易他換來的資產,再獲得其他球星。《ESPN》記者溫德霍斯特(Brian Windhorst)便在節目上提到另一位明星後衛,「如果我聽到厄文(Kyrie Irving)正在了解費城的情況,我不會意外。」

然而,薪資空間已爆滿的76人,僅能以困難的先簽後換獲得厄文,因此,溫德霍斯特的第二個人選里拉德(Damian Lillard)或許更有機會,「如果把哈登交易到快艇,得到的包裹是否有可能再換來里拉德呢?」

Windhorst talking about Kyrie Irving or Damian Lillard scenarios to Philadelphia pic.twitter.com/C2lWclaRN5 — DaveEarly (@DavidEarly) June 29, 2023

自由市場將在明日開市,屆時,這些聽來瘋狂的提案,或許真能在球迷眼前實現。