NBA／誰接保羅控球任務？教頭佛蓋爾不擔心：球隊很多持球手

經歷杜蘭特(Kevin Durant)、比爾(Bradley Beal)交易案後,太陽的板凳戰力銳減,不僅如此,控衛一職也出現空缺。對此,新教練佛蓋爾(Frank Vogel)已經有了對策。

保羅(Chris Paul)2020年降臨鳳凰城後,毫無疑問地接下球隊指揮官一職,成為當家控衛。然而,他上週卻成了換來比爾的籌碼,也在之後被交易至勇士,沒有被買斷後重回太陽的可能性。誰能填補他的功能,也成了這支球隊的難題。

不過,雖然少了正統控衛,佛蓋爾在記者會上卻信信旦旦地表示,球隊持球手已經足夠,「我們想要打出節奏,所以,在大部分回合裡,我們會讓多個持球者發起攻擊。但我也很愛布克(Devin Booker)和比爾都曾打過控衛、能發起進攻的事實,杜蘭特也有這能力。」

另外,在佛蓋爾眼中,過去在保羅休息時接替控衛一職的佩恩(Cameron Payne),也有機會承擔更大角色,「我們也想看其他球員能否跳出來,讓我們能多一名控衛,佩恩會是裡頭的一員。所有決定會在訓練營中被測試。」

Frank Vogel says the Suns will have a “multiple ball-handler attack” and sees it as a benefit that Bradley Beal and Devin Booker can play point guard.



“We want to play with pace,” Vogel said.



He also said Cam Payne will “be in the mix” as a PG option.



(via @TrevorMBooth) pic.twitter.com/8o8ZHi6LnG