快訊

PLG／執行長陳建州遭控性騷擾 攻城獅籲：以最高標準處理

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／誰接保羅控球任務？教頭佛蓋爾不擔心：球隊很多持球手

聯合新聞網／ 綜合報導
太陽有多名持球手。 法新社
太陽有多名持球手。 法新社

經歷杜蘭特（Kevin Durant）、比爾（Bradley Beal）交易案後，太陽的板凳戰力銳減，不僅如此，控衛一職也出現空缺。對此，新教練佛蓋爾（Frank Vogel）已經有了對策。

保羅（Chris Paul）2020年降臨鳳凰城後，毫無疑問地接下球隊指揮官一職，成為當家控衛。然而，他上週卻成了換來比爾的籌碼，也在之後被交易至勇士，沒有被買斷後重回太陽的可能性。誰能填補他的功能，也成了這支球隊的難題。

不過，雖然少了正統控衛，佛蓋爾在記者會上卻信信旦旦地表示，球隊持球手已經足夠，「我們想要打出節奏，所以，在大部分回合裡，我們會讓多個持球者發起攻擊。但我也很愛布克（Devin Booker）和比爾都曾打過控衛、能發起進攻的事實，杜蘭特也有這能力。」

另外，在佛蓋爾眼中，過去在保羅休息時接替控衛一職的佩恩（Cameron Payne），也有機會承擔更大角色，「我們也想看其他球員能否跳出來，讓我們能多一名控衛，佩恩會是裡頭的一員。所有決定會在訓練營中被測試。」

過去一度掉出聯盟的佩恩，在太陽重新站穩腳步。如今，他有機會在保羅離開後，迎接下一個生涯轉折。

太陽 杜蘭特 布克 比爾 保羅

相關新聞

NBA／一度以為無緣加盟綠衫軍 波爾辛吉斯睡醒好驚喜

塞爾蒂克隊在日前透過三方交易案與巫師隊換回明星前鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），並在今天為他舉行介...

NBA／誰接保羅控球任務？教頭佛蓋爾不擔心：球隊很多持球手

經歷杜蘭特（Kevin Durant）、比爾（Bradley Beal）交易案後，太陽的板凳戰力銳減，不僅如此，控衛一職也出現空缺。對此，新教練佛蓋爾（Frank Vogel）已經有了對策。 保

NBA／驚訝波爾被送走 勇士穆迪當下很震驚：我在車上知道的

波爾（Jordan Poole）交易案為聯盟投下了震撼彈，除了球迷之外，同屬勇士新生代的穆迪（Moses Moody）也不敢置信。 穆迪於2021年選秀會被勇士選入，近兩年主要在G League

NBA／前往太陽假消息何處來？外媒：厄文在自抬身價

作為最大咖的自由球員之一，厄文（Kyrie Irving）的去處普遍被預測為重返獨行俠，或是前往湖人。不過，稍早卻有遭否認的消息傳出，他將和太陽會面，外媒認為，這只是厄文抬價的手段。 由於在季中

NBA／哈登、76人分手掀大浪 外媒：厄文、里拉德可能成替代

距離自由市場開啟還有一段時間，卻已經有不少暗流正在湧動。其中，76人與哈登（James Harden）的分手，可能引起聯盟版圖的改變。 稍早，根據《ESPN》記者「沃神」沃納羅斯基（Adrian

網球／前球后「丹麥甜心」宣告復出 要打給2個孩子看

現年32歲的前球后「丹麥甜心」伍茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）昨天晚間宣布復出，他透露前NBA球星丈夫大衛李（David Lee）推動她做出這項決定。 伍茲妮雅琪2010年曾登

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦