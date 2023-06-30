NBA／誰接保羅控球任務？教頭佛蓋爾不擔心：球隊很多持球手
經歷杜蘭特（Kevin Durant）、比爾（Bradley Beal）交易案後，太陽的板凳戰力銳減，不僅如此，控衛一職也出現空缺。對此，新教練佛蓋爾（Frank Vogel）已經有了對策。
保羅（Chris Paul）2020年降臨鳳凰城後，毫無疑問地接下球隊指揮官一職，成為當家控衛。然而，他上週卻成了換來比爾的籌碼，也在之後被交易至勇士，沒有被買斷後重回太陽的可能性。誰能填補他的功能，也成了這支球隊的難題。
不過，雖然少了正統控衛，佛蓋爾在記者會上卻信信旦旦地表示，球隊持球手已經足夠，「我們想要打出節奏，所以，在大部分回合裡，我們會讓多個持球者發起攻擊。但我也很愛布克（Devin Booker）和比爾都曾打過控衛、能發起進攻的事實，杜蘭特也有這能力。」
另外，在佛蓋爾眼中，過去在保羅休息時接替控衛一職的佩恩（Cameron Payne），也有機會承擔更大角色，「我們也想看其他球員能否跳出來，讓我們能多一名控衛，佩恩會是裡頭的一員。所有決定會在訓練營中被測試。」
Frank Vogel says the Suns will have a “multiple ball-handler attack” and sees it as a benefit that Bradley Beal and Devin Booker can play point guard.— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) June 29, 2023
“We want to play with pace,” Vogel said.
He also said Cam Payne will “be in the mix” as a PG option.
(via @TrevorMBooth) pic.twitter.com/8o8ZHi6LnG
過去一度掉出聯盟的佩恩，在太陽重新站穩腳步。如今，他有機會在保羅離開後，迎接下一個生涯轉折。
Phoenix Suns have fully guaranteed Cameron Payne's third and final year of his contract, sources inform @azcentral . #Suns— Duane Rankin (@DuaneRankin) June 29, 2023
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