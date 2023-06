NBA／驚訝波爾被送走 勇士穆迪當下很震驚：我在車上知道的

波爾(Jordan Poole)交易案為聯盟投下了震撼彈,除了球迷之外,同屬勇士新生代的穆迪(Moses Moody)也不敢置信。

穆迪於2021年選秀會被勇士選入,近兩年主要在G League度過,正好逐漸破繭而出、在NBA站穩腳步的波爾錯開。不過,年齡相近、同樣代表球隊未來的他們,仍隨著時間培養出好交情,甚至一同戴下冠軍戒。

也因為這樣,讓波爾被送至遙遠的巫師時,穆迪的心情格外複雜。在《KRON 4 News》記者杜馬斯(Jason Dumas)採訪中,穆迪回憶:「我很震驚,我那時候坐在車裡,然後接到媽媽朋友的電話。這是我首度得知的方式,對,這很瘋狂。」

對許多球迷而言,送走波爾相當令人不捨,這個感受在一同成長的穆迪心中特別強烈,「這很困難。」但他也相信,波爾能在華盛頓大放異彩,「我知道這個人有多優秀,也從不懷疑,他能在任何地方成功,所以這稍微緩解了我的情緒。」

I chatted with Moses Moody about his thoughts on the Warriors acquiring CP3 and losing Jordan Poole as a teammate.



Full interview at 10:45 on @kron4news. pic.twitter.com/J8OPlJ2CkE