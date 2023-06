NBA／湖人尋找好用綠葉 已和渡邊雄太、瑞迪許搭上線

NBA自由市場即將開市,和總冠軍賽僅一步之遙的湖人,這個休賽季一舉一動都是外界焦點,而根據外媒報導,他們已和兩名前鋒渡邊雄太、瑞迪許(Cam Reddish)兩名鋒線搭上線。

效力籃網,身高約203公分的渡邊雄太,是剛結束賽季最準的神射手之一,本季三分命中率高達44.4%,平均16分鐘內得到5.6分、2.4籃板與0.8助攻,數據雖然看來普通,但廉價的薪資、隨插即用的屬性,讓他成為爭冠球隊的絕佳綠葉人選。

"SWAT-ANABE!"



"YUTA MAN!"



Yuta Watanabe is cooking and the announcer is having too much fun with it 😂 pic.twitter.com/hIQbtaggnT — NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 31, 2023

至於曾為「杜克三王」的瑞迪許,2019以樂透第10順位秀被老鷹選中進入NBA,和同梯相比發展卻不甚順遂。先被母隊老鷹交易至尼克,又在紐約跌出輪替後,於季中被送到拓荒者,轉戰波特蘭的20場比賽繳出場均11分、2.9籃板、1.9助攻。雖然在聯盟中還未站穩,但尚待開發的潛力,仍讓夏天成為受限自由球員的他,吸引不少球隊目光。

Cam Reddish has such a smooth game pic.twitter.com/u3Q4lvI2OY — Brett Usher (@UsherNBA) June 29, 2023

湖人稍早放棄畢斯利(Malik Beasley)的球隊選項、又裁掉班霸(Mo Bamba)的非保障合約,換得更多薪資空間補強,《The Athletic》記者布哈(Jovan Buha)日前就寫道,這兩人已進入紫金軍團雷達中:「幾個我聽到,連結至湖人的名字,分別是渡邊雄太以及瑞迪許。」

From @jovanbuha on playback



“A couple names I’ve heard linked to the Lakers are Cam Reddish and Yuta Watanabe” — Stone Hansen (@report_court) June 30, 2023

The Lakers are waiving Mo Bamba, according to a league source. — Jake Fischer (@JakeLFischer) June 29, 2023

Lakers will not pick up Malik Beasley's team option, making him a free agent, per @mcten pic.twitter.com/OXVwLqJwej — Bleacher Report (@BleacherReport) June 29, 2023

此外湖人日前也確定開給里夫斯(Austin Reeves)、八村壘合格報價,並執行范德比爾特(Jarred Vanderbilt)選擇權,僅剩羅素(D'Angelo Russell)的合約懸而未決,不過加上今日的數筆操作後,大致可以確定就是要留住本賽季的核心繼續拚冠。