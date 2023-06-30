NBA／傳厄文將和太陽會面 鳳凰城媒體駁斥：太荒謬

自由球員市場即將開市，傳出厄文（Kyrie Irving）近日將和多支球隊會面，包含團隊薪資將超過豪華稅線的太陽隊，不過鳳凰城知名媒體人甘巴德羅（John Gambadoro）透露太陽不會和厄文會面，這消息太荒謬。

《Bleacher Report》記者海恩斯（Chris Haynes）指出，自由市場開啟後，厄文會和太陽、獨行俠等隊會面，會議可能在洛杉磯進行，火箭隊也會尋求會面機會。

這則消息引發許多質疑聲浪，因為除非太陽將團隊薪資控制在第一層豪華稅線內（1.72億美元），否則根據規定無法進行先簽後換，太陽光是杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）比爾（Bradley Beal）及艾頓（Deandre Ayton）就1.63億美元，因此如果厄文想來太陽，只能簽下迷你中產合約或底薪。

獨行俠記者克普蘭（Callie Caplan）則分析，「厄文考慮自由市場多種選擇，是一種談判策略，而不是真的想和太陽簽約。因為太陽已經沒有薪資空間，火箭也無法提供厄文贏球機會。」