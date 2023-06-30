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NBA／湖人放棄班霸和畢斯利 創造中產特例放眼自由市場
湖人今天宣布裁掉中鋒班霸（Mo Bamba）、不執行射手畢斯利（Malik Beasley）合約價值1650萬美元的球員選項，兩人將進入自由球員市場。
班霸下賽季合約1030萬美元全額非保障，湖人裁掉班霸和不執行畢斯利（Malik Beasley）合約後，團隊薪資將低於1.72億美元豪華稅線，因此可獲得1240萬美元全額中產特例，用來追求自由球員。
據《ESPN》報導指出，湖人鎖定的自由球員是金塊後衛布朗（Bruce Brown）及公鹿中鋒洛佩茲（Brook Lopez）。湖人也能將中產特例拆開使用，留下施羅德（Dennis Schroder），並簽下其他自由球員。
班霸今年被交易到湖人後受傷病困擾，例行賽加季後賽只打12場。畢斯利一度補上湖人最缺的三分火力，但表現不穩定加上防守能力較差，季後賽只打11場，平均上場時間8.3分鐘。
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