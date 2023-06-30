NBA／哈登執行合約選擇權後求交易 76人靜待買家報價

76人明星後衛「大鬍子」哈登（James Harden）在今天傳出將執行新賽季3564萬美元的合約選擇權，不過他也將與76人一同探詢交易的可能性，希望能轉戰一支更具有奪冠競爭實力的球隊，但76人也不打算輕易出手，希望能透過哈登爭取到合理的交易籌碼。

哈登在去年簽下一張2年6800萬美元的合約，其中包括了2023-24賽季的球員選擇權，在當時也為76人留下了補強的薪資空間，儘管在今年季後他能夠選擇跳脫合約，並與76人重新談約以獲得一張4年總值2億1300萬美元的合約，不過在76人球團遲遲沒有對他作出任何承諾的情況下，最終哈登仍決定先執行最後一年的合約選擇權，並且探詢交易的可能性。

BREAKING: 76ers G James Harden is picking up his $35.6 million option and sides are beginning to work together in exploring trade scenarios, sources tell ESPN. It’s expected that Harden has played his last game for Philadelphia. pic.twitter.com/GguWgysfNZ — Adrian Wojnarowski (@wojespn) 2023年6月29日

根據ESPN報導，哈登離開費城的意志堅定，而日前也傳出包括快艇、尼克、熱火和火箭都有意向76人探詢交易可能性，不過76人也不打算輕易的就將哈登送出，畢竟目前他們在東區仍保有一定競爭力的情況下，透過哈登交易案換回所需的戰力將是必要的考量。

而如果哈登再度轉隊，也將成為他生涯第5支效力的隊伍，根據統計數據，他與杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）在過去2年來已經7度向球隊申請交易，不過至今都還未能真正的衝擊總冠軍。