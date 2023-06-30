NBA／3年5400萬美元！國王和前鋒巴恩斯達成續約

自由球員市場即將開市，據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的報導，國王和前鋒巴恩斯（Harrison Barnes）達成協議，將以3年5400萬美元的價碼續約。

巴恩斯是國王終結16年季後賽荒的關鍵因素，他和籃網隊布里吉斯（Mikal Bridges）、公牛隊佛西維奇（Nikola Vucevic）是唯三本季先發滿82場的球員。

巴恩斯2019年被獨行俠交易到國王後，已為國王打317場例行賽，全部擔任先發。上季巴恩斯場均上陣32.5分鐘，貢獻15.0分、4.5籃板、1.6助攻，季後賽出賽7場，平均出賽28分鐘，拿到10.7分、3.4籃板、1.1抄截。

NBA薪資專家馬克斯（Bobby Marks）指出，國王續約巴恩斯後，約剩下1800萬美元薪資空間，若還是想搶庫茲瑪（Kyle Kuzma）或格林（Draymond Green），勢必會有其他動作才有足夠銀彈簽人。

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