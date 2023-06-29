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NBA／熱火球迷迫不及待里拉德加盟 網路發起#FreeDame運動

聯合新聞網／ 綜合報導
熱火球星巴特勒(左)、拓荒者里拉德(右)。 美聯社
熱火球星巴特勒(左)、拓荒者里拉德(右)。 美聯社

拓荒者當家球星里拉德（Damian Lillard）日前和球團高層會面，商討球隊未來。會後拓荒者總管克隆寧（Joe Cronin）強調會圍繞他建隊，不過有消息指出，熱火仍在等待里拉德喊「賣我」，熱火球迷也滿心期待，發起#FreeDame（放過里拉德）運動。

熱火今年演出「老八傳奇」，闖進總決賽才被金塊隊擊敗。球季結束後傳出他們想透過交易得到第3名球星，聯手巴特勒（Jimmy Butler）及阿德巴約（Bam Adebayo）。里拉德近期也暗示想和好友阿德巴約打球，加上各種交易流言，讓許多熱火球迷按耐不住情緒，在推特發起的#FreeDame主題標籤，吸引眾多球迷熱情參與。

事實上，整起事件起因是有球迷希望拓荒者交易來阿德巴約，在網路上發起#FreeBam標籤，還自製合成招募看板，因此引發熱火球迷不滿，才有#FreeDame反擊。

許多球迷在推特上發揮創意，製作各式各樣里拉德穿上熱火球衣的合成圖，#FreeBam的文章相形失色。

Damian Lillard 熱火

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