NBA／快艇將裁掉老將葛登 預計省下1.1億美元豪華稅

快艇老將葛登（Eric Gordon）4年合約最後1年非保障，據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）消息指出，快艇將裁掉這名經驗豐富的後衛。

快艇今年2月為得到葛登，送出射手肯納德（Luke Kennard）、沃爾（John Wall）及2023年首輪互換權，不過快艇仍在季後賽首輪遭太陽隊淘汰。如今快艇決定放棄葛登，原因是他合約最後一年約2091萬美元非保障，NBA薪資專家馬克斯（Bobby Marks）指出，快艇這個操作，將省下1.1億美元豪華稅。

現年35歲的葛登本季為火箭和快艇出賽69場，平均貢獻12.4分、2.7助攻，三分球命中率37.1%。他曾在2016-17年賽季奪下年度最佳第6人，生涯15季參加過6次季後賽，預計仍會吸引許多球隊追求。