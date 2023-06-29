NBA／傳湖人有意挖角金塊布朗 美媒：可提供中產合約

金塊隊雖拿下隊史首座冠軍，但休賽季馬上就得面臨後衛布朗（Bruce Brown）可能被挖角的難題。據消息指出，在西區冠軍賽被金塊橫掃的湖人隊，有意爭取布朗加盟。

布朗日前宣布跳出合約第2年680萬美元的球員選項，進入自由球員市場。據《丹佛郵報》記者辛格（Mike Singer）消息指出，湖人對布朗有高度興趣，預計可提供年薪1230萬美元的全額中產合約，而金塊最多只能提供年薪780萬美元的合約。

不過專欄作家歐康納（Kevin O’Connor）先前曾指出，金塊最多能提供布朗一年780萬美元合約，接著明年就有權利與他簽下4年5500萬美元延長合約，5年平均年薪就會是1256萬美元，和轉隊能拿到的金額其實差異不大。

布朗可以在場上打多個位置，表現相當全能。本季例行賽場均11.5分4.1籃板3.4助攻1.1抄截，季後賽則有12分4籃板1.9助攻，除了湖人外，近日也曾傳出獨行俠對他有興趣。