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NBA／不受桃色風波影響 鵜鶘威廉森穿牛仔褲秀360度灌籃

聯合新聞網／ 綜合報導
威廉森。 路透
威廉森。 路透

鵜鶘球星威廉森（Zion Williamson）本季一度率隊登上西區龍頭，不過他後來再度遭遇傷病，最終眼睜睜看著鵜鶘被淘汰。球季後他開心宣布要當爸爸，成人片女星米爾斯（Moriah Mills）卻爆料他出軌，還威脅公開兩人性愛影片。不過他近日現身一所學校，穿著牛仔褲大秀360度灌籃，似乎已走出陰霾。

威廉森是2019年選秀狀元，擁有勁爆體能及優異籃下進攻能力，生涯第2季就入選明星賽。不過他生涯第3季因傷報銷，4季只打114場比賽，體重過重的問題備受外界質疑，近期他更成為交易流言的主角。

除了傷病問題，威廉森場外桃色風波不斷，不僅米爾斯爆料他出軌，還有其他女性出面指控他。《SNY》記者貝格利（Ian Begley）就指出，鵜鶘管理層對威廉森的「場外風波」感到震驚。

儘管外界質疑威廉森的聲浪不斷，但他近期現身一間體育館，輕鬆地做出360度轉身爆扣，這段影片也被上傳到網路，讓不少球迷期待他恢復健康，下賽季強勢回歸。

鵜鶘 Zion Williamson

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