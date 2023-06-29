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NBA／連兩年穩定輸出 公牛3年6000萬美元留下佛西維奇

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
公牛與當家中鋒佛西維奇達成3年6000萬美元（約台幣18.64億元）續約。 路透社
公牛與當家中鋒佛西維奇達成3年6000萬美元（約台幣18.64億元）續約。 路透社

今年在東區附加賽止步的公牛隊，今天傳出與當家中鋒佛西維奇（Nikola Vucevic）達成3年6000萬美元（約台幣18.64億元）續約，新賽季將繼續扮演公牛的禁區中樞。

佛西維奇2021年透過交易轉戰公牛後，過去兩個賽季都維持超高出賽率與穩定表現，在剛結束的2022-23賽季，82場全勤且場場先發，繳出平均17.6分、11籃板、3.2助攻的亮眼數據，成為公牛除了雙槍德羅展（DeMar DeRozan）、拉文（Zach LaVine）外最倚重的第三進攻點。

佛西維奇的穩定輸出，也讓公牛在季後隨即與他展開續約談判，今天傳出雙方已經達成3年續約協議，合約總值6000萬美元，兌現球團籃球運營執行副總裁卡尼索瓦斯（Arturas Karnisovas）季後表示，將會把佛西維奇續留在陣中的承諾，也說明公牛將不會就此進入重建。

佛西維奇是聯盟史上三分球命中數第3高的中鋒，僅次於灰狼隊唐斯（Karl-Anthony Towns）、洛培茲（Brook Lopez），緊追在後則是塞爾蒂克隊霍福特（Al Horford），4人三分球總命中數都在600顆以上；佛西維奇能投外線，且具有一定的策應能力，相當符合現代NBA球風所需的長人特色，成為公牛急於與他續約的主因。

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