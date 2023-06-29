NBA／傳火箭放棄追求哈登 有意給范弗利特2年8360萬美元
火箭休賽季有超過6000萬美元薪資空間，據消息指出，火箭已放棄爭取哈登（James Harden）加盟，將目光轉移到暴龍後衛范弗利特（Fred VanVleet）身上。
《The Athletic》記者艾可（Kelly Iko）在直播上表示，「最近幾天，我發現火箭不再對哈登感興趣，我認為火箭已退出競爭，哈登沒興趣連2年降薪。他今年賺3400還3500萬美元吧？他有能力賺5000萬美元，火箭不會給他這麼大張的合約。」
NBA資深記者史坦（Marc Stein）則爆料，火箭有意開出2年8360萬美元合約，爭取自由球員范弗利特加盟。
現年29歲的范弗利特是暴龍隊過去幾季的先發控衛，上賽季場均19.3分、7.2助攻、4.1籃板及1.8抄截。他平均每場命中3顆三分球，但三分球命中率只有34.2%。
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