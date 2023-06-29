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NBA／悲情！林書豪前隊友看「沃神」推特才知失業

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
上季效力灰狼隊的普林斯（右），透過推特才知道灰狼拒絕給自己新球季保障合約。 法國新聞社
上季效力灰狼隊的普林斯（右），透過推特才知道灰狼拒絕給自己新球季保障合約。 法國新聞社

失業還不是最糟糕的事情，上季效力灰狼隊的普林斯（Taurean Prince），透過推特才知道灰狼拒絕給自己新球季保障合約，成為自由球員的他特別轉發曝光灰狼消息的推文，感謝《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）提供的情報。

29歲的普林斯，上季在灰狼場均貢獻9.1分、2.4籃板，在明尼蘇達的兩個賽季場均8.1分。

沃納羅斯基今天凌晨推特指出，根據消息人士的情報，灰狼拒絕了普萊斯2023到24球季提出的740萬保障合約，代表生涯7個NBA賽季場均10.4分的普萊斯將進入自由市場。

普萊斯透過這條推特才知道自身狀況，他轉發後先表達自己驚訝，並寫道「感謝Woj的情報」。

2016年選秀會第一輪進入NBA的普萊斯，菜鳥年曾有10場先發紀錄，2017年到18球季坐穩先發。他生涯前3個賽季穿著老鷹隊戰袍，和「哈佛小子」林書豪的當過隊友；之後普林斯效力過籃網、騎士再到灰狼，2020到21賽季開始多以板凳出發。

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