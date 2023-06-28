T1聯盟／台新進場、選秀報名踴躍 錢薇娟：盼不辜負期待

T1聯盟近來在傳出台新銀行將承接台啤英熊的參賽權後，緊接著就將登場的新人選秀會也吸引不少國內新生代好手報名，會長錢薇娟在今天出席世界盃熱身賽記者會時就表示，台新的加入將會讓T1變得更加完整、穩健，也希望聯盟能不辜負這些希望透過選秀加入T1的新秀。

T1聯盟在今年休賽季拋出震撼彈，國內籃球老牌勁旅台啤英熊新賽季參賽權正式由新加入的台新接手，而英熊陣中諸多國手也將散步到各球隊之中，談到又一金控業加入到聯盟之中，會長錢薇娟在今天受訪時說，「目前他們真的很棒，一步一腳印的朝著他們的方向前進，每段都會有設定上升，大家不用太擔心。」

對於台新的加入並外傳將以和平籃球館作為主場，錢薇娟則表示，台新的加入對於聯盟來說是好事，甚至可以讓聯盟愈來愈完整、穩健，「至於和平館確實是很好的場館，在NBA中和現在國內也都有球隊共用球場，這個問題不大，不過今年只是台新的第一年，確實很趕、很多事情還沒有到很完善，他們也都在積極爭取中。」

而對於今年T1聯盟吸引了47名好手報名選秀，最終有43人符合資格，其中包括旅外好手唐維傑、台師大狀元熱門林信寬、健行科大高錦瑋、丁冠皓等都被認為是首輪熱門人選，錢薇娟也強調希望不辜負這些球員想要加入T1的心，「看到很多年輕球員帶著希望來參加選秀，也讓我們看到未來的希望，希望他們的加入能讓聯盟愈來愈好。」