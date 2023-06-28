NBA／浪花兄弟力挺新總管小鄧利維 湯普森：我愛他

勇士在休賽季迎來劇烈變動，8年4冠王朝奠基人邁爾斯（Bob Myers）離開，由小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）升任總管，即便有不少質疑聲浪，浪花兄弟仍站出來力挺新掌舵者。

「新官上任三把火」的小鄧利維，在上周做出第一筆交易就撼動聯盟，將自家培養出來的奪冠功臣波爾（Jordan Poole）附上選秀權，向巫師換來過往的宿敵保羅（Chris Paul），這項操作讓不少勇士迷於情於理，都相當不能接受。

小鄧利維的大刀闊斧雖然招來批評，卻絲毫不減柯瑞（Stephen Curry）對他的信任。在接受《The Athletic》記者史萊特（Anthony Slater）採訪時，柯瑞替他緩頰，「改變總是困難，尤其是在這個充滿風險的聯盟。但我很愛至今為止與小鄧利維的所有溝通，尤其是他對自己想法的堅定信念。現在，是時候該實行了。」

Steph Curry and Klay Thompson are working with a new GM for the first time in a long time.



The Warriors’ stars share their thoughts on Mike Dunleavy Jr. with @anthonyVslater.https://t.co/UaufC3Xmgo pic.twitter.com/LgTNOMQtvk — The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) June 27, 2023

而對湯普森（Klay Thompson）而言，和小鄧利維合作則別具意義，「我愛他，我從小在波特蘭看著他替基督城高中打球。他之後成為麥當勞全國高中明星、進入杜克大學、又進NBA打球，這對奧勒岡來說意義非凡，我們那裡沒有很多人能達成這成就。現在，我和他共事，這很瘋狂，世界太小了，尤其是在籃球世界。」

Steph Curry on Mike Dunleavy Jr. in the GM seat: "I’ve loved the conversations I’ve had with him so far, how committed and the conviction he’s had with the ideas. Now it’s about going and executing it." https://t.co/ZI2uzmLi1h — Anthony Slater (@anthonyVslater) June 27, 2023

在球隊大哥支持下，小鄧利維已完成了波爾交易案，接下來，如何帶回格林（Draymond Green）、談妥和湯普森的延長合約，都極其考驗他的操作手腕。