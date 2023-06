NBA／浪花兄弟力挺新總管小鄧利維 湯普森：我愛他

勇士在休賽季迎來劇烈變動,8年4冠王朝奠基人邁爾斯(Bob Myers)離開,由小鄧利維(Mike Dunleavy Jr.)升任總管,即便有不少質疑聲浪,浪花兄弟仍站出來力挺新掌舵者。

「新官上任三把火」的小鄧利維,在上周做出第一筆交易就撼動聯盟,將自家培養出來的奪冠功臣波爾(Jordan Poole)附上選秀權,向巫師換來過往的宿敵保羅(Chris Paul),這項操作讓不少勇士迷於情於理,都相當不能接受。

小鄧利維的大刀闊斧雖然招來批評,卻絲毫不減柯瑞(Stephen Curry)對他的信任。在接受《The Athletic》記者史萊特(Anthony Slater)採訪時,柯瑞替他緩頰,「改變總是困難,尤其是在這個充滿風險的聯盟。但我很愛至今為止與小鄧利維的所有溝通,尤其是他對自己想法的堅定信念。現在,是時候該實行了。」

Steph Curry and Klay Thompson are working with a new GM for the first time in a long time. The Warriors’ stars share their thoughts on Mike Dunleavy Jr. with @anthonyVslater . https://t.co/UaufC3Xmgo pic.twitter.com/LgTNOMQtvk

而對湯普森(Klay Thompson)而言,和小鄧利維合作則別具意義,「我愛他,我從小在波特蘭看著他替基督城高中打球。他之後成為麥當勞全國高中明星、進入杜克大學、又進NBA打球,這對奧勒岡來說意義非凡,我們那裡沒有很多人能達成這成就。現在,我和他共事,這很瘋狂,世界太小了,尤其是在籃球世界。」

Steph Curry on Mike Dunleavy Jr. in the GM seat: "I’ve loved the conversations I’ve had with him so far, how committed and the conviction he’s had with the ideas. Now it’s about going and executing it." https://t.co/ZI2uzmLi1h