快訊

汐止私幼餵藥案全案簽結…毛髮、處方箋送驗「無檢出」 士檢認無犯罪

瓦格納兵變讓普丁神話破滅！專家：烏俄戰爭邁入終章

調解不成立！五億男母提婚姻無效 痛批夏男不敢出庭

NBA／哈里斯自嘲76人球迷會拿他交易餅乾 廠商立刻頒優惠

聯合新聞網／ 綜合報導
哈里斯即將迎來合約年。 法新社
哈里斯即將迎來合約年。 法新社

近期深陷交易傳聞的76人前鋒哈里斯（Tobias Harris），雖然和球隊關係仍前途未卜，卻靠著自嘲先為費城球迷爭取到了可能的免費餅乾。

在2019年與76人簽下五年1.8億美元大約的哈里斯，將於下季結束後成為自由球員。在前有安比德（Joel Embiid）、哈登（James Harden）、馬克西（Tyrese Maxet）情況下，數據年年下滑的哈里斯，不僅招來部分粉絲嫌棄，希望他提前出清的傳言也越演越烈。

日前接受《NBC Sports Philadelphia》採訪時，哈里斯談到外界議論無奈地說：「有些76人球迷會想拿我去交易Crumbl（品牌名）餅乾。但他們最後必須了解，並不是隨意都能得到一名205公分、三分命中率接近四成、能守對面王牌、投籃、單打、運球、出席超過70場的球員。」

雖然只是個比喻，哈里斯的言論卻吸引到了Crumbl餅乾品牌主的注意，趁著話題蹭一波熱度，在推特上公布最新優惠：「如果哈里斯繼續待在76人，每個費城球迷都能得到免費餅乾！」哈里斯本人也隨即回覆，自己沒有冒犯廠商的意思。

不過有球迷在下方回應：「我有個更好的交易，拿你去換裝餅乾的紙袋。」哈里斯則不客氣地反嗆：「大哥......他們是盒裝的。」

雖然這波回應相當有趣，但76人究竟該如何處理本季場均僅14.7分、5.7籃板、2.5助攻的哈里斯，仍是個令球團十足煩惱的問題。

76人

相關新聞

NBA／浪花兄弟看好保羅加入 柯瑞：有他的球隊都能變更好

過去仍是對手時，保羅（Chris Paul）在陣的快艇、火箭屢屢成為勇士建立王朝的一道阻礙，如今將經由交易轉戰灣區，浪花兄弟對這名新隊友讚不絕口，認為這名準名堂後未將是他們再次拚冠能倚重的戰力。

NBA／外媒稱保羅會打先發 大讚與格林防守組合「像開外掛」

保羅（Chris Paul ）加盟勇士後，將用何種角色幫助球隊，成了外界關注焦點。而根據外媒透露，與普遍預期的「板凳出發」不同，保羅會是勇士先發五人之一。 當保羅確定和波爾（Jordan Poo

NBA／「LeGM」率先退休！詹姆斯休賽季不會插手湖人操盤

擁有詹姆斯（Lebron James）、戴維斯（Anthony Davis）在陣的湖人，今夏的補強策略，仍是以爭冠為唯一目標。但和往常不同是，詹姆斯將不會在後方下指導棋。 作為聯盟指標球星，「詹

NBA／認為柏德無法在當今聯盟生存 羅德曼：他會到歐洲打球

許多退役球星批評當今聯盟球風太軟，現役球星無法在他們的時代生存。不過「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）卻有不同看法，他認為金塊球星約柯奇（Nikola Jokic）比白人傳奇前鋒「大鳥」柏德

NBA／稱詹姆斯老了惹議 湖人新秀：永遠不會對他不尊重

湖人隊在日前登場的選秀會上於首輪第17順位，選入來自印地安納大學的雙能衛希菲諾（Jalen Hood-Schifino）...

NBA／哈里斯自嘲76人球迷會拿他交易餅乾 廠商立刻頒優惠

近期深陷交易傳聞的76人前鋒哈里斯（Tobias Harris），雖然和球隊關係仍前途未卜，卻靠著自嘲先為費城球迷爭取到了可能的免費餅乾。 在2019年與76人簽下五年1.8億美元大約的哈里斯，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦