NBA／哈里斯自嘲76人球迷會拿他交易餅乾 廠商立刻頒優惠

近期深陷交易傳聞的76人前鋒哈里斯(Tobias Harris),雖然和球隊關係仍前途未卜,卻靠著自嘲先為費城球迷爭取到了可能的免費餅乾。

在2019年與76人簽下五年1.8億美元大約的哈里斯,將於下季結束後成為自由球員。在前有安比德(Joel Embiid)、哈登(James Harden)、馬克西(Tyrese Maxet)情況下,數據年年下滑的哈里斯,不僅招來部分粉絲嫌棄,希望他提前出清的傳言也越演越烈。

日前接受《NBC Sports Philadelphia》採訪時,哈里斯談到外界議論無奈地說:「有些76人球迷會想拿我去交易Crumbl(品牌名)餅乾。但他們最後必須了解,並不是隨意都能得到一名205公分、三分命中率接近四成、能守對面王牌、投籃、單打、運球、出席超過70場的球員。」

Tobias Harris calls out Sixers fans



“Casual Sixers fans, they'll trade me for a Crumbl Cookie…At the end of the day they have to realize you’re not getting a 6’9 forward who can shoot damn near 40% from 3, guard the other team’s best player, shoot, post-up, drive…”



(Via… pic.twitter.com/HOexy4N243