NBA／哈里斯自嘲76人球迷會拿他交易餅乾 廠商立刻頒優惠

近期深陷交易傳聞的76人前鋒哈里斯（Tobias Harris），雖然和球隊關係仍前途未卜，卻靠著自嘲先為費城球迷爭取到了可能的免費餅乾。

在2019年與76人簽下五年1.8億美元大約的哈里斯，將於下季結束後成為自由球員。在前有安比德（Joel Embiid）、哈登（James Harden）、馬克西（Tyrese Maxet）情況下，數據年年下滑的哈里斯，不僅招來部分粉絲嫌棄，希望他提前出清的傳言也越演越烈。

日前接受《NBC Sports Philadelphia》採訪時，哈里斯談到外界議論無奈地說：「有些76人球迷會想拿我去交易Crumbl（品牌名）餅乾。但他們最後必須了解，並不是隨意都能得到一名205公分、三分命中率接近四成、能守對面王牌、投籃、單打、運球、出席超過70場的球員。」

Tobias Harris calls out Sixers fans



“Casual Sixers fans, they'll trade me for a Crumbl Cookie…At the end of the day they have to realize you’re not getting a 6’9 forward who can shoot damn near 40% from 3, guard the other team’s best player, shoot, post-up, drive…”



(Via… pic.twitter.com/HOexy4N243 — NBACentral (@TheNBACentral) June 27, 2023

雖然只是個比喻，哈里斯的言論卻吸引到了Crumbl餅乾品牌主的注意，趁著話題蹭一波熱度，在推特上公布最新優惠：「如果哈里斯繼續待在76人，每個費城球迷都能得到免費餅乾！」哈里斯本人也隨即回覆，自己沒有冒犯廠商的意思。

不過有球迷在下方回應：「我有個更好的交易，拿你去換裝餅乾的紙袋。」哈里斯則不客氣地反嗆：「大哥......他們是盒裝的。」

If @tobias31 stays with the @sixers everyone in Philly gets a free Crumbl cookie 👀 https://t.co/zE8JrNGE48 — Crumbl Cookies (@CrumblCookies) June 28, 2023

Salute @CrumblCookies 🫡 I didn't mean to put any disrespek on your name 🍪😉 https://t.co/t9ccNsrNhK — Tobias Harris (@tobias31) June 28, 2023

Greg, it actually comes in a box... https://t.co/cSSBCl6uaq — Tobias Harris (@tobias31) June 27, 2023

雖然這波回應相當有趣，但76人究竟該如何處理本季場均僅14.7分、5.7籃板、2.5助攻的哈里斯，仍是個令球團十足煩惱的問題。