NBA／認為柏德無法在當今聯盟生存 羅德曼：他會到歐洲打球

許多退役球星批評當今聯盟球風太軟，現役球星無法在他們的時代生存。不過「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）卻有不同看法，他認為金塊球星約柯奇（Nikola Jokic）比白人傳奇前鋒「大鳥」柏德（Larry Bird）還強，如果柏德在現今聯盟打球，沒辦法生存。

羅德曼近日在節目上表示：「如果柏德在這個時代打球，我想他會在歐洲。他的比賽適合80年代的塞爾蒂克，在今天的世界，絕對行不通。我沒有貶低他，他在當時確實是偉大球員，我當年也是一樣。」

「我認為來自丹佛的小鬼（約柯奇）比柏德強太多了，他速度很慢，但那傢伙統治比賽，在這個時代比柏德更強。」

羅德曼認為柏德無法在當今NBA生存的言論，引發不少球迷質疑，紛紛貼上柏德打球的畫面，留言寫道，「柏德在任何時代都能生存」、「柏德是過去世代的唐西奇」、「當今有利進攻的規則非常適合柏德，他是一名出色的射手和傳球手」。

柏德職業生涯場均24.3分、10籃板、6.3助攻、1.7抄截，共12次入選明星賽、10次最佳陣容、3次最佳防守陣容，從1983-84年賽季起，連3年奪下MVP，分別在1981、1984及1986年奪下總冠軍，後2次更獲選FMVP。