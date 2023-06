NBA／堅信里拉德會喊「賣我」 熱火下定決心等待時機

里拉德(Damian Lillard)近期和拓荒者若即若離的關係,讓不少爭冠球隊對其展現出興趣。其中,最明顯的莫過於熱火,根據外媒透露,即便拓荒者關閉交易窗口,他們仍已下定決心要等這名明星後衛自己高喊「賣我」。

由於拓荒者近年來慘澹的戰績,讓原先自詡「忠誠」、卻已年屆32歲的里拉德,離開波特蘭的可能性越來越高。選秀會上,拓荒者選下極具潛力,但位置和里拉德重疊的韓德森(Scoot Henderson),讓「交易里拉德、走上重建」的呼聲也隨之而起。

不過根據《ESPN》記者「沃神」沃納羅斯基(Adrian Wojnarowsi)報導,在昨日偕同經紀人和拓荒者總管克隆寧(Joe Cronin)會面後,里拉德決定再給球隊一些時間,「拓荒者可以在接下來7~10天、或是兩星期內,從自由市場上看該怎麼補強陣容再決定去向。」意味著他暫時不會喊出「賣我」。

或許是認為波特蘭在自由市場不夠有吸引力,或是拓荒者根本沒有足夠籌碼引入新援來滿足里拉德,《邁阿密先驅報》記者傑克森(Barry Jackson)就表示,熱火現階段的目光並沒有移開這名超級後衛,「球團內部仍抱著里拉德最終會要求交易的希望,而且他之前就說過,邁阿密跟布魯克林相當吸引他。」

Miami has decided to wait ‘patiently’ for Damian Lillard to make a decision, per @flasportsbuzz



“There’s hope around the Heat that Lillard eventually will ask for a trade.” pic.twitter.com/acl9MNQbcx