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NBA／堅信里拉德會喊「賣我」 熱火下定決心等待時機

聯合新聞網／ 綜合報導
里拉德與拓荒者關係相當尷尬。 法新社
里拉德與拓荒者關係相當尷尬。 法新社

里拉德（Damian Lillard）近期和拓荒者若即若離的關係，讓不少爭冠球隊對其展現出興趣。其中，最明顯的莫過於熱火，根據外媒透露，即便拓荒者關閉交易窗口，他們仍已下定決心要等這名明星後衛自己高喊「賣我」。

由於拓荒者近年來慘澹的戰績，讓原先自詡「忠誠」、卻已年屆32歲的里拉德，離開波特蘭的可能性越來越高。選秀會上，拓荒者選下極具潛力，但位置和里拉德重疊的韓德森（Scoot Henderson），讓「交易里拉德、走上重建」的呼聲也隨之而起。

不過根據《ESPN》記者「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowsi）報導，在昨日偕同經紀人和拓荒者總管克隆寧（Joe Cronin）會面後，里拉德決定再給球隊一些時間，「拓荒者可以在接下來7~10天、或是兩星期內，從自由市場上看該怎麼補強陣容再決定去向。」意味著他暫時不會喊出「賣我」。

或許是認為波特蘭在自由市場不夠有吸引力，或是拓荒者根本沒有足夠籌碼引入新援來滿足里拉德，《邁阿密先驅報》記者傑克森（Barry Jackson）就表示，熱火現階段的目光並沒有移開這名超級後衛，「球團內部仍抱著里拉德最終會要求交易的希望，而且他之前就說過，邁阿密跟布魯克林相當吸引他。」

這個賽季，里拉德雖然配合球隊政策提前關機，依然繳出場均32.3分、4.8籃板、7.3助攻的頂級數據，得分更是生涯新高，他若順利轉戰南灘，或許能助熱火走完冠軍的最後一哩路。

熱火 拓荒者 里拉德

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