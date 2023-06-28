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NBA／稱詹姆斯老了惹議 湖人新秀：永遠不會對他不尊重

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
湖人第17順位選進的雙能衛希菲諾失言後趕緊澄清。 美聯社
湖人第17順位選進的雙能衛希菲諾失言後趕緊澄清。 美聯社

湖人隊在日前登場的選秀會上於首輪第17順位，選入來自印地安納大學的雙能衛希菲諾（Jalen Hood-Schifino），年僅20歲的他在日前受訪時說出「詹姆斯（LeBorn James）老了」的言論引發軒然大波，不過今天希菲諾也透過個人社群澄清，自己對於詹姆斯永遠都不會不尊重，因為他是史上最偉大的球員，讓他很慶幸能夠在詹姆斯身邊打球。

湖人在今年選秀會首輪選入希菲諾，並透過交易與金塊換來第40順位的前鋒路易斯（Maxwell Lewis），今天球隊也為兩人舉行介紹會，備受期待的20歲新秀希菲諾在2003年6月19日出生，在他出生的7天後，湖人一哥詹姆斯（LeBron James）就投入NBA選秀會，展開職業生涯。

不過日前希菲諾在被問及此事時也表示，自己在ESPN上看到自己與詹姆斯間的關係文章時，忍不住在心中感嘆詹姆斯真的老了，僅管希菲諾隨後也稱詹姆斯能在這樣的年紀仍繼續打球相當瘋狂，也稱讚他是史上最偉大的球員，但那就句「詹姆斯老了」仍是遭到外界放大解讀。

今天希菲諾也透過個人社群澄清，「我永遠不會對詹姆斯不尊重，他是史上最偉大的球員之一，我很慶幸能在他身邊打球，如果說有什麼的話，我只是在稱讚他在當前年齡仍能做到的事情。」

對於球隊兩位今年選秀加入的球員，湖人總教練漢姆（Darvin Ham）說：「他們兩個都是多才多藝的球員，這對湖人來說是一次重大的補強，為了未來我們挑選了這兩名球員，其中希菲諾是高大的後衛，他讓我想到了畢拉普斯（Chauncey Billups），我的好隊友之一，他的投射可能沒有畢拉普斯好，但跳投幾乎沒有死角，他在攻守兩端都是才華洋溢。」

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