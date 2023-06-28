NBA／外媒稱保羅會打先發 大讚與格林防守組合「像開外掛」

保羅（Chris Paul ）加盟勇士後，將用何種角色幫助球隊，成了外界關注焦點。而根據外媒透露，與普遍預期的「板凳出發」不同，保羅會是勇士先發五人之一。

當保羅確定和波爾（Jordan Poole）互換東家時，有不少球迷感到擔憂，其中一個原因就是陣容相適性。保羅過往擅長以擋拆發起進攻，這卻正好是勇士鮮少採取的進攻方式，且在防守端，他和柯瑞（Stephen Curry）組成的後場過於矮小，將成為致命弱點。因此，不少人認為，讓保羅去板凳帶領第二陣容是最好的解方。

然而，《ESPN》記者史比爾斯（Marc J. Spears）卻給出了不同答案。在Podcast上，史比爾斯表示，保羅在金州仍會維持生涯至今皆是先發的紀錄，「我對勇士讓保羅從板凳出發抱持疑惑，這可能會有點尷尬，因為他生涯裡從沒做過這種事。但據我所聽到的，勇士對他的計畫是先發上陣。」

史比爾斯也提到，在保羅先發下，勇士將把魯尼（Kevon Looney）放至板凳，推出「小球陣容」，他說：「這組先發真的非常非常小，但如果你有保羅和格林（Draymond Green）同時在場，我只能想像那個傳球有多美。保羅會獲得生涯以來最好的三分空檔，甚至比在太陽時還好，維金斯（Andrew Wiggins）也會過得更輕鬆。」之後更強調，保羅、格林在防守端的組合就像「開了外掛」。

Marc J. Spears says he's been told Chris Paul will start and Kevon Looney will come off the bench pic.twitter.com/gThbtc64Hq — KNBR (@KNBR) June 27, 2023

雖然在攻防兩端都還存有很多疑問，但保羅的加入，無疑讓外界相當期待開季的勇士，將呈現出甚麼樣的風貌。