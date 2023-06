NBA／外媒稱保羅會打先發 大讚與格林防守組合「像開外掛」

保羅(Chris Paul )加盟勇士後,將用何種角色幫助球隊,成了外界關注焦點。而根據外媒透露,與普遍預期的「板凳出發」不同,保羅會是勇士先發五人之一。

當保羅確定和波爾(Jordan Poole)互換東家時,有不少球迷感到擔憂,其中一個原因就是陣容相適性。保羅過往擅長以擋拆發起進攻,這卻正好是勇士鮮少採取的進攻方式,且在防守端,他和柯瑞(Stephen Curry)組成的後場過於矮小,將成為致命弱點。因此,不少人認為,讓保羅去板凳帶領第二陣容是最好的解方。

然而,《ESPN》記者史比爾斯(Marc J. Spears)卻給出了不同答案。在Podcast上,史比爾斯表示,保羅在金州仍會維持生涯至今皆是先發的紀錄,「我對勇士讓保羅從板凳出發抱持疑惑,這可能會有點尷尬,因為他生涯裡從沒做過這種事。但據我所聽到的,勇士對他的計畫是先發上陣。」

史比爾斯也提到,在保羅先發下,勇士將把魯尼(Kevon Looney)放至板凳,推出「小球陣容」,他說:「這組先發真的非常非常小,但如果你有保羅和格林(Draymond Green)同時在場,我只能想像那個傳球有多美。保羅會獲得生涯以來最好的三分空檔,甚至比在太陽時還好,維金斯(Andrew Wiggins)也會過得更輕鬆。」之後更強調,保羅、格林在防守端的組合就像「開了外掛」。

Marc J. Spears says he's been told Chris Paul will start and Kevon Looney will come off the bench pic.twitter.com/gThbtc64Hq