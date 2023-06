NBA／「LeGM」率先退休！詹姆斯休賽季不會插手湖人操盤

擁有詹姆斯(Lebron James)、戴維斯(Anthony Davis)在陣的湖人,今夏的補強策略,仍是以爭冠為唯一目標。但和往常不同是,詹姆斯將不會在後方下指導棋。

作為聯盟指標球星,「詹皇」的影響力不只在場上,場下也時有所聞。過往,詹姆斯常被認為會干涉球隊操盤,如交易來衛斯特布魯克(Russell Westbrook)、爭取換來厄文(Kyrie Irving)等都有他的影子,甚至厄文本人都曾稱他為「LeGM」。

如今,湖人再次面臨至關重要的夏天,陣中輪替如羅素(D'Angelo Russell)、里夫斯(Austin Reaves)、八村壘、華克(Lonnie Walker IV)等人都成自由球員,畢斯利(Malik Beasley)則是球隊選項,班霸(Mo Bamba)的非保障約也得在6月底前決定是否保留,這些都是湖人頭痛的抉擇。

OFFICIAL: The Lakers extended qualifying offers to Rui Hachimura and Austin Reaves. As a result of the qualifying offers, Hachimura and Reaves become restricted free agents. pic.twitter.com/8jqkyr0TvY

由於這些操作攸關湖人未來能否維持爭冠競爭力,外界不免疑問,「LeGM」是否又要重出江湖。但根據《Sportsnaut》記者梅迪那(Mark Medina)報導,詹姆斯這個休賽季將專注保養身體,不會干涉球隊補強操作,「根據一名了解詹姆斯的消息來源,與過往不同,他這次不會在夏天向球隊鼓吹任何簽約、交易。」

As always, LeBron James hopes the Lakers make win-now moves in free agency. But I’m told LeBron won’t get involved with front office decisions and will be supportive with whatever happens. Dispatch for @Sportsnaut https://t.co/UhNwxa1di6