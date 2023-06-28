快訊

防候選人「腳踏兩條船」 律師分析限制「帶職參選」有這些做法

范瑋琪曾嫌舌吻噁 認與陳建州少激情「我蠻虧欠他」

MLB／超狂二刀流！大谷翔平10K+雙響砲奪第7勝 續居雙冠王

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／自稱能與KP合作無礙 G.威廉斯為史馬特離隊傷心

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
將成為受限自由球員的塞爾蒂克隊前鋒G．威廉斯向球團喊話自己能與KP搭配良好。 美聯社
將成為受限自由球員的塞爾蒂克隊前鋒G．威廉斯向球團喊話自己能與KP搭配良好。 美聯社

在今年夏天即將成為受限自由球員的塞爾蒂克隊前鋒G．威廉斯（Grant Williams），儘管下賽季是否還能夠續披綠衫仍是未知數，不過談到球隊近期補強動作，G．威廉斯強調，如果自己能夠被留下肯定會很開心，並認為自己將能夠與新加入的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）會有不錯的合作。

塞爾蒂克在今年東區總冠軍賽與熱火搶七失利後，休賽季期間也展現補強決心，透過三方交易將陣中精神領袖史馬特（Marcus Smart）送到灰熊，從巫師手中換回「獨角獸」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。

儘管這筆交易案對於綠衫軍是好是壞，還必須等待新賽季開打後才能驗證，不過G．威廉斯今天表示，老戰友史馬特的離去確實是一件讓人傷心的事情，「他是一位真正的塞爾蒂克人，失去他真的讓人傷心，他是一名很棒的人和隊友，並且用最激情的方式在打球，我們祝他好運。」

但從紙上陣容上來看，波爾辛吉斯的加入對於綠衫軍肯定有不小的提升，G．威廉斯說：「他真的很棒，有極佳的天賦與高大的身材，能封阻也打得十分活躍，他可以幫助球隊拉開空間，馬祖拉（Joe Mazzulla）肯定喜歡這樣。」

今年將成為受限自由球員的G．威廉斯，是否能夠在下賽季再度披上綠衫目前仍是未知數，他指出不論最終結果如何，自己都將會接受，但他也強調自己與現有塞爾蒂克陣容肯定會有很好的合作，「我可以在KP身邊打球，也可以跟泰托姆（Jayson Tatum）、布朗（Jaylen Brown、懷特（Derrick White）一起打球，這些我都能適應。」

延伸閱讀

NBA／感傷告別波士頓 史馬特：對我永遠是個特別的地方

NBA／巫師找灰熊完成三方交易 塞爾蒂克送出史馬特換回KP

NBA／史上最強第六人之一 板凳悍將威廉斯正式宣佈退休

NBA／活塞全隊集合迎新帥 威廉斯透露點頭執教原因

相關新聞

NBA／浪花兄弟看好保羅加入 柯瑞：有他的球隊都能變更好

過去仍是對手時，保羅（Chris Paul）在陣的快艇、火箭屢屢成為勇士建立王朝的一道阻礙，如今將經由交易轉戰灣區，浪花兄弟對這名新隊友讚不絕口，認為這名準名堂後未將是他們再次拚冠能倚重的戰力。

NBA／外媒稱保羅會打先發 大讚與格林防守組合「像開外掛」

保羅（Chris Paul ）加盟勇士後，將用何種角色幫助球隊，成了外界關注焦點。而根據外媒透露，與普遍預期的「板凳出發」不同，保羅會是勇士先發五人之一。 當保羅確定和波爾（Jordan Poo

NBA／「LeGM」率先退休！詹姆斯休賽季不會插手湖人操盤

擁有詹姆斯（Lebron James）、戴維斯（Anthony Davis）在陣的湖人，今夏的補強策略，仍是以爭冠為唯一目標。但和往常不同是，詹姆斯將不會在後方下指導棋。 作為聯盟指標球星，「詹

NBA／過水勇士後打出身價 迪文森佐跳出合約成自由球員

衛冕失利的勇士，在休賽季又遇到另一個麻煩，那就是繼格林（Draymond Green）後，另一名主力迪文森佐（Donte DiVincenzo）也選擇跳出合約、成為自由球員。 司職後衛的迪文森佐

NBA／湖人提供里夫斯、八村壘合格報價 佩林卡談補強方向

湖人球團今天宣布已向里夫斯（Austin Reaves）和八村壘（Rui Hachimura）提供合格報價，兩人將成為受限制自由球員，湖人有權匹配其他球隊報價，湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）

NBA／稱詹姆斯老了惹議 湖人新秀：永遠不會對他不尊重

湖人隊在日前登場的選秀會上於首輪第17順位，選入來自印地安納大學的雙能衛希菲諾（Jalen Hood-Schifino）...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦