NBA／自稱能與KP合作無礙 G.威廉斯為史馬特離隊傷心

在今年夏天即將成為受限自由球員的塞爾蒂克隊前鋒G．威廉斯（Grant Williams），儘管下賽季是否還能夠續披綠衫仍是未知數，不過談到球隊近期補強動作，G．威廉斯強調，如果自己能夠被留下肯定會很開心，並認為自己將能夠與新加入的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）會有不錯的合作。

塞爾蒂克在今年東區總冠軍賽與熱火搶七失利後，休賽季期間也展現補強決心，透過三方交易將陣中精神領袖史馬特（Marcus Smart）送到灰熊，從巫師手中換回「獨角獸」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。

儘管這筆交易案對於綠衫軍是好是壞，還必須等待新賽季開打後才能驗證，不過G．威廉斯今天表示，老戰友史馬特的離去確實是一件讓人傷心的事情，「他是一位真正的塞爾蒂克人，失去他真的讓人傷心，他是一名很棒的人和隊友，並且用最激情的方式在打球，我們祝他好運。」

但從紙上陣容上來看，波爾辛吉斯的加入對於綠衫軍肯定有不小的提升，G．威廉斯說：「他真的很棒，有極佳的天賦與高大的身材，能封阻也打得十分活躍，他可以幫助球隊拉開空間，馬祖拉（Joe Mazzulla）肯定喜歡這樣。」

今年將成為受限自由球員的G．威廉斯，是否能夠在下賽季再度披上綠衫目前仍是未知數，他指出不論最終結果如何，自己都將會接受，但他也強調自己與現有塞爾蒂克陣容肯定會有很好的合作，「我可以在KP身邊打球，也可以跟泰托姆（Jayson Tatum）、布朗（Jaylen Brown、懷特（Derrick White）一起打球，這些我都能適應。」