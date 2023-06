NBA／太陽獨行俠選秀會曾傳交易案 艾頓差點轉戰達拉斯

同樣作為爭冠球隊,太陽與獨行俠在休賽季都亟欲透過交易補強戰力,而兩支隊伍也傳出,曾於選秀日接近達成一筆有關艾頓(Deandre Ayton)的協議。

經歷季中的杜蘭特(Kevin Durant)、與日前的比爾(Bradley Beal)交易案後,太陽的板凳戰力近乎真空。因此,日前有不少外媒指出,他們寄望交易走艾頓,以犧牲中鋒戰力的方式提升整體陣容。

於此同時,內線戰力貧弱的獨行俠,也在尋找更好的長人加入,這使他們與太陽搭了上線。根據知名記者史坦(Marc Stein),獨行俠在選秀會上,曾希望以剛加入的荷姆斯(Richaun Holmes),加上小哈德威(Tim Hardaway Jr.)、麥基(JaVale McGee)為籌碼換來狀元艾頓。

A trade between Phoenix and Dallas that was discussed:



Mavericks receive:

Deandre Ayton



Suns receive:

Tim Hardaway Jr.

Richaun Holmes

JaVale McGee



Suns declined.



“The talks with Dallas were not going to furnish Phoenix with any future first-round draft compensation but… pic.twitter.com/p69L6u5hUH