NBA／太陽獨行俠選秀會曾傳交易案 艾頓差點轉戰達拉斯

同樣作為爭冠球隊，太陽與獨行俠在休賽季都亟欲透過交易補強戰力，而兩支隊伍也傳出，曾於選秀日接近達成一筆有關艾頓（Deandre Ayton）的協議。

經歷季中的杜蘭特（Kevin Durant）、與日前的比爾（Bradley Beal）交易案後，太陽的板凳戰力近乎真空。因此，日前有不少外媒指出，他們寄望交易走艾頓，以犧牲中鋒戰力的方式提升整體陣容。

於此同時，內線戰力貧弱的獨行俠，也在尋找更好的長人加入，這使他們與太陽搭了上線。根據知名記者史坦（Marc Stein），獨行俠在選秀會上，曾希望以剛加入的荷姆斯（Richaun Holmes），加上小哈德威（Tim Hardaway Jr.）、麥基（JaVale McGee）為籌碼換來狀元艾頓。

A trade between Phoenix and Dallas that was discussed:



Mavericks receive:

Deandre Ayton



Suns receive:

Tim Hardaway Jr.

Richaun Holmes

JaVale McGee



Suns declined.



“The talks with Dallas were not going to furnish Phoenix with any future first-round draft compensation but… pic.twitter.com/p69L6u5hUH — NBACentral (@TheNBACentral) June 27, 2023

雖然史坦表示，小哈達威與荷姆斯的包裹提案對太陽「非常有吸引力」，但太陽對麥基剩餘合約有疑慮因此拒絕交易，加上新教頭佛蓋爾對艾頓已有使用計畫，預期還是會帶著他進入下賽季。