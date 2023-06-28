NBA／過水勇士後打出身價 迪文森佐跳出合約成自由球員

衛冕失利的勇士，在休賽季又遇到另一個麻煩，那就是繼格林（Draymond Green）後，另一名主力迪文森佐（Donte DiVincenzo）也選擇跳出合約、成為自由球員。

司職後衛的迪文森佐，在2018年首輪第17順位被公鹿挑中，隨即成為球隊重要輪替。不過，他在2021年季後賽遭遇傷病，不僅缺席剩餘賽事，也讓他在隔季表現下滑，隨即被交易至國王。前往沙加緬度的迪文森佐與球隊磨合不順，團隊甚至曾指控，國王對將成為自由球員的他縮減上場機會「蓄意壓價」。

Donte DiVincenzo is reportedly fed up with the Kings



“DiVincenzo and his group, his team, are not at all happy with the Kings. They believe that the Kings very specifically did not start him down the stretch of the season to limit his value in free agency.”



(@James_HamNBA) pic.twitter.com/Q4H9ueBAmd — NBACentral (@TheNBACentral) April 10, 2022

去年季後迪文森佐當然選擇與國王分道揚鑣，成為完全自由球員，隨後決定與勇士簽下兩年922.5萬美元的合約，第二年為球員選項。披上勇士戰袍後，迪文森佐果然找回原有身手，在平均上場26.3分鐘裡，繳出場均9.4分、4.5籃板、3.5助攻的成績，是勇士本季重要輪替。

The Sacramento Kings will let Donte DiVincenzo enter unrestricted free agency, per @James_HamNBA pic.twitter.com/B0yxCZtyNI — NBACentral (@TheNBACentral) June 29, 2022

事實上迪文森佐早就打算過水勇士一年來提升身價，他也憑藉表現得到多隊關注，稍早根據《ESPN》記者安德魯斯（Kendra Andrews）指出，迪文森佐確定不行使合約第二年的球員選項，以完全自由球員身分進入市場。

Donte DiVincenzo is not picking up his $4.7 million player option with the Warriors and will enter unrestricted free agency, source tells ESPN. — Kendra Andrews (@kendra__andrews) June 27, 2023

在新版勞資協議下，屢砸大錢的勇士難以再次發揮「鈔能力」，這也使迪文森佐留隊的機率相當渺茫，應會像去年的小波特（Otto Porter Jr.）般轉戰他隊。