NBA／過水勇士後打出身價 迪文森佐跳出合約成自由球員

衛冕失利的勇士,在休賽季又遇到另一個麻煩,那就是繼格林(Draymond Green)後,另一名主力迪文森佐(Donte DiVincenzo)也選擇跳出合約、成為自由球員。

司職後衛的迪文森佐,在2018年首輪第17順位被公鹿挑中,隨即成為球隊重要輪替。不過,他在2021年季後賽遭遇傷病,不僅缺席剩餘賽事,也讓他在隔季表現下滑,隨即被交易至國王。前往沙加緬度的迪文森佐與球隊磨合不順,團隊甚至曾指控,國王對將成為自由球員的他縮減上場機會「蓄意壓價」。

Donte DiVincenzo is reportedly fed up with the Kings



“DiVincenzo and his group, his team, are not at all happy with the Kings. They believe that the Kings very specifically did not start him down the stretch of the season to limit his value in free agency.”



