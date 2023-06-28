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NBA／柯瑞坦言討厭失去波爾 認為他在巫師有機會

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞(左)坦言看見波爾(右)離隊很難過。 歐新社
柯瑞(左)坦言看見波爾(右)離隊很難過。 歐新社

勇士日前將年輕後衛波爾（Jordan Poole）等籌碼交易到巫師，換回資深控衛保羅（Chris Paul）。勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天在節目上坦言，看見波爾離隊很難過。

這筆交易案要到台灣時間7月7日才能正式生效，不過柯瑞仍在受訪時坦言討厭失去波爾，「這就是這一行困難的點，看見一位年輕人正嶄露頭角（然後就被交易）。這對他來說是好的機會，但你認識這樣的人，建立友誼和團結。很不幸看見他離隊，但你知道我們正努力贏下明年賽季，保羅能幫助我們做到這點。」

波爾2022-23年賽季82場全勤，其中有43場擔任先發，平均20.4分4.5助攻都創生涯新高。不過他季後賽上場時間驟降，投籃命中率只有34.1%，出手選擇更受到許多球迷質疑。他去年簽下的4年1.4億美元大合約將從下季開始生效，也成為勇士交易他的關鍵。

勇士 巫師 Stephen Curry Jordan Poole

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