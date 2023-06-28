NBA／柯瑞坦言討厭失去波爾 認為他在巫師有機會
勇士日前將年輕後衛波爾（Jordan Poole）等籌碼交易到巫師，換回資深控衛保羅（Chris Paul）。勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天在節目上坦言，看見波爾離隊很難過。
這筆交易案要到台灣時間7月7日才能正式生效，不過柯瑞仍在受訪時坦言討厭失去波爾，「這就是這一行困難的點，看見一位年輕人正嶄露頭角（然後就被交易）。這對他來說是好的機會，但你認識這樣的人，建立友誼和團結。很不幸看見他離隊，但你知道我們正努力贏下明年賽季，保羅能幫助我們做到這點。」
波爾2022-23年賽季82場全勤，其中有43場擔任先發，平均20.4分4.5助攻都創生涯新高。不過他季後賽上場時間驟降，投籃命中率只有34.1%，出手選擇更受到許多球迷質疑。他去年簽下的4年1.4億美元大合約將從下季開始生效，也成為勇士交易他的關鍵。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言