NBA／新人王班切羅加入美國男籃 義大利籃協主席怒火中燒

魔術狀元郎同時也拿下年度最佳新秀的班切羅（Paolo Banchero），日前才承諾會入美國男籃，一同出征2023年世界盃。然而擁有美國、義大利雙重國籍的他，這樣的決定卻引來義大利籃協主席佩特魯奇（Gianni Petrucci）的不滿，甚至直接用「背叛」兩字怒轟班切羅「言而無信」的行為。

「這是一個合乎規定的選擇，他原本是可以打電話告知我們，但我們卻是從媒體報導才得知他的決定。」佩特魯奇說。

「在2019年的時候，班切羅的家人想成為義大利人，而我們幫助了他，然後2020年的時候，他表明了想幫助義大利打進巴黎奧運，然後他的意向就是，如果不是今夏那就是在隔年夏天加入國家隊。然而當班切羅明白了他對於NBA的價值後，這些羅曼蒂克的部分瞬間就終結了。」

佩特魯奇說，「過去幾天他人在米蘭，儘管我們與他的經紀公司達成協議，他卻不跟國家隊總教練波澤柯（Gianmarco Pozzecco）見面。」

愈說愈氣的佩特魯奇顯然怒火未消，還撂下了重話。「在籃球領域中，『背叛』是個很強烈的字眼，這種情況就我個人而言，已經習慣了，但他欺騙了我們。我們正為他計劃一個偉大的商業策略，現在我們需要將失望轉化為正能量，我相信我們的教練一定能做到。」

6呎10吋高的班切羅，父親是義大利人，母親則是美國人，這讓他擁有雙重國籍。