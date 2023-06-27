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NBA／婉拒代表日本出征世界盃 八村壘：很艱難的決定

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
八村壘將不會代表日本隊出征世界盃。 法新社
八村壘將不會代表日本隊出征世界盃。 法新社

原本就傳出可能不會代表日本男籃出征世界盃的湖人前鋒八村壘（Rui Hachimura），今天日本籃協（JBA）證實了這個傳聞，八村壘確定將不會出席世界盃，這對日本國家隊整體戰力可說是影響甚鉅。

八村壘原本就列在日本男籃一開始公布的大名單之中，不過考量到他正面臨續約關鍵時刻，加上季後賽征戰累積的體能和疲勞問題，八村壘最終仍是決定婉拒代表國家隊出征。

「這是一個非常艱難的決定，」八村壘表示，「但歷經漫長的季後賽之旅後，我決定優先考慮未來的職業生涯，也為我第一次進入自由市場做準備。在今年夏天我將專注在訓練，調整更好的身體狀態。我很感激協會能理解我的決定，我也將祈禱日本隊取得成功，我會全力支持他們。」

八村壘在季中被巫師交易到湖人後，隨著球隊一路打到西區冠軍賽，其表現也獲得肯定。在走完新人合約後，將成為受限制自由球員，湖人有權利跟進其他球隊所開出的報價。

今年世界盃的舉辦時間為8月25日到9月10日，馬尼拉將承辦ABCD組的小組賽乃至於16強賽，以及8強之後的所有比賽；E組跟F組在沖繩打，G和H組則是在雅加達。

日本被分在E組，同組對手分別有德國、澳洲、芬蘭，個個都不好惹，想在小組賽拿下一勝都是非常艱難的任務。

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