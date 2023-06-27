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PLG／執行長陳建州捲入Me too風波 聯盟回應了

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PLG／執行長陳建州捲入Me too風波 PLG：目前一切照舊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
PLG執行長陳建州捲入性騷風波。 報系資料照
PLG執行長陳建州捲入性騷風波。 報系資料照

PLG執行長陳建州在今天捲入Me too風波，第一時間陳建州也透過律師發表聲明駁斥，而對於這次的場外風波是否會影響到聯盟運行，PLG則是透過簡短聲明強調目前聯盟一切照舊。

陳建州在今天遭到藝人大牙（周宜霈）指控，曾在11年前對她有騷擾行為，不過陳建州隨即透過律師發出聲明稿否認指控，並稱是毫無根據、全屬虛偽不實，若有不實指控將會依法追究相關法律責任。

而身為PLG聯盟的主要操盤手，陳建州這次捲入場外Me too風波，也讓外界擔心是否會影響到PLG聯盟的運行，不過PLG聯盟也在剛剛發出簡短聲明表示，「目前聯盟一切照舊，如果有進一步消息會通知大家，謝謝。」

目前已經進入休賽季的PLG，緊接著就將舉行2023年新人選秀會相關活動，包括7月5日在台藝大體育館進行新秀體測，7月11日則將舉行選秀會。

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