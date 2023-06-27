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NBA／太陽展開底薪挖寶行動 將試訓2014榜眼帕克等4人

聯合新聞網／ 綜合報導
2014年選秀榜眼帕克(左)。 路透
2014年選秀榜眼帕克(左)。 路透

太陽休賽季透過交易換來後衛比爾（Bradley Beal），雖組成豪華明星陣容，但同時面臨球員名單深度不足的困境，如今傳出他們開始試訓自由球員，包括2014年選秀榜眼帕克（Jabari Parker）及防守型前鋒強森（Stanley Johnson）等4人。

近日有消息指出艾頓（Deandre Ayton）將留隊，太陽光是四核心杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）、比爾及艾頓就填滿薪資空間，接下來想補強球隊陣容，除了用鳥權留下前鋒克雷格（Torrey Craig）、中鋒蘭德爾（Jock Landale）等球員外，幾乎只能用底薪合約在自由球員市場找人。

據《Bleacher Report》記者海恩斯（Chris Haynes）報導指出，太陽將試訓自由球員，鎖定的目標包括2014年榜眼帕克、前鋒強森、後衛維瑟斯浦（Quinndary Weatherspoon）及後衛藍道（Chasson Randle）。

現年28歲的帕克在2014年選秀大會被公鹿以榜眼簽選中，他很快就在NBA舞台嶄露頭角，但接連遭遇2次重大傷勢，回歸後無法找回過去身手，最終成為聯盟邊緣球員，去年1月後就沒有上場紀錄。

現年27歲的強森生涯從活塞發跡，擁有不俗的運動能力及防守能力，但缺乏進攻手段讓他近年在各隊顛沛流離。他去年為馬刺隊出賽30場，平均5.8分3.2籃板，三分球命中率達到生涯新高45%。值得一提的是，他2021-22年賽季曾在湖人和太陽新主帥佛蓋爾（Frank Vogel）共事過。

太陽

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