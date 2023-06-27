NBA／傳格林有望續簽勇士 美媒曝國王可能出手「攔胡」
就在勇士快刀斬亂麻清除掉波爾（Jordan Poole）之後，格林（Draymond Green）重新簽訂合約續留下來的情況顯然更為清晰。
知名記者史坦（Marc Stein）認為，勇士和格林雙方對於達成一份複數年合約信心十足，原因是格林本身也希望能終老灣區，而球團也傾向於保留8年4冠的核心三劍客。據了解，格林有可能會簽下一份為期3年的合約，這將讓他和柯瑞（Stephen Curry）的合約同進退。
《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）認為聯盟仍有不少球隊願意開給格林一份大合約，或是透過先簽後換的方式來交易。
但問題在於格林和「浪花兄弟」之間關係非常緊密，和球團也有一定默契。對於生涯最後一筆重要合約，格林肯定會全力爭取最好的條件，這也是雙方需要談判之所在。
另一方面，《The Athletic》專家霍林格（John Hollinger）和《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）都指出，清出足夠薪資空間的國王有興趣追逐格林，加上主帥布朗（Mike Brown）的因素，這會是一個變數；溫德霍斯特還額外點名了活塞也是其中一個競爭者。
《Bleacher Report》記者海恩斯（Chris Haynes）則透露，格林樂意去接受其他球隊的會面，但回歸勇士的可能性還是最大。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言