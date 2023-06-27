NBA／羅斯投身自由市場 名紀曝太陽、公鹿有興趣追求

就在尼克拒絕執行「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）合約最後一年價值1560萬美元的球隊選項後，成為完全自由球員的他未來動向有受到外界矚目跟。根據知名記者史坦（Marc Stein）透露，包括太陽、公鹿和前東家公牛都有興趣引進這位老將。

另一方面，報導也認為如果羅斯想要繼續留在紐約，尼克可能會用更低的報價將他簽回去。上個賽季，羅斯場均出賽時間僅有12.8分鐘，到了季後賽更只有打了1場比賽。

紐約當地媒體作者波普爾（Steve Popper）也是點名了羅斯可能的4個下家，分別是湖人、太陽、塞爾蒂克及公牛，這些球隊都能提供他上場時間。