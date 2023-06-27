NBA／里拉德會面拓荒者高層 總管強調將圍繞他建隊

稍早傳出里拉德（Damian Lillard）和拓荒者高層會面的消息，拓荒者總管克隆寧（Joe Cronin）也對外發表聲明，強調仍會圍繞里拉德建隊。

里拉德和克隆寧的會面告一段落，克隆寧發表聲明，「我們今天下午會見里拉德和古德溫（Aaron Goodwin），進行很好的對話，我們仍堅定圍繞里拉德，打造一支贏球隊伍。」

拓荒者先前用第3順位選中潛力後衛韓德森（Scoot Henderson），據波特蘭媒體《The Oregonian》報導指出，拓荒者原本想要這張首輪簽做大交易，不過其他隊提出的交易報價，無法說服拓荒者放棄韓德森。

韓德森先前受訪時也曾和里拉德喊話，「結合我們兩人的比賽風格，我們的後場組合可以幫助到彼此，（里拉德）留下來，會有很多好事發生。」