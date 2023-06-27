NBA／新秀賽季完全報銷 雷霆榜眼霍姆葛倫夏季聯賽再出發
雷霆上季選秀榜眼霍姆葛倫（Chet Holmgren）在歷經右腳蹠跗關節損傷導致新秀賽季全數報銷後，新賽季即將正式出發。雷霆總管普雷斯帝（Sam Presti）表示霍姆葛倫恢復情況良好，而且每天都持續訓練，希望可以先趕上夏季聯賽。
「我們希望霍姆葛倫能夠出現在夏季聯賽的賽場上，這是我們的期望。他度過了一個很棒的休賽期。他遵循著計劃行事，看起來狀態很不錯。對於回歸賽場，我想沒有人能比他更興奮激動了。」普雷斯帝說。
由於霍姆葛倫新秀年一場都沒有打，因此他下一季將具備爭取年度最佳新秀的資格；這意味著，霍姆葛倫將要跟身材體型相似的法國天才長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）競爭。
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