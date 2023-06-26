NBA／考量生涯發展 溫班亞瑪放棄代表法國出征世界盃

根據法國媒體《L'Equipe》的消息，成為NBA史上首位法籍選秀狀元的天才長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama），決定不會代表法國隊出征今年舉行的男籃世界盃。

報導指出，19歲的溫班亞瑪在和身邊團隊、醫療人員和法國國家隊高層商談之後，做出了不會參加世界盃的決定。「無論我做出何種選擇，馬刺球團都會支持我。」溫班亞瑪坦言做出這樣的決定很艱難。

去年11月，溫班亞瑪代表法國男籃出席了世界盃的歐洲資格賽。在4場比賽中，他平均得到19分8.3籃板2.8阻攻，三分命中率47.1%。

在歷經法甲聯賽的例行賽和季後賽，溫班亞瑪隨後將出征夏季聯賽，並且備戰競爭壓力更巨大的NBA正式比賽，加上明年的巴黎奧運；倘若溫班亞瑪還參與了世界盃，意味著他將在2年內打170場比賽，這對身體還處於養成階段的他來說，負擔不可謂不大。

「從生涯整體發展和健康的角度來看，這確實是不切實際的想法，必須更謹慎以對。我希望人們能夠理解。法國隊依然是我關注的焦點，但對我而言這是必要的犧牲。」溫班亞瑪說。

今年世界盃的舉辦時間為8月25日到9月10日，法國被分在H組，同組對手包括加拿大、拉脫維亞、黎巴嫩。即便溫班亞瑪沒有出賽，法國隊禁區仍有老大哥戈貝爾（Rudy Gobert）坐鎮，實力依舊強大。