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NBA／傳太陽計畫留住艾頓 新四劍客搭檔磨合受矚目

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
太陽計畫留住Deandre Ayton。 美聯社
太陽計畫留住Deandre Ayton。 美聯社

儘管一直處於交易流言之中，不過根據《Bleacher Report》記者海恩斯（Chris Haynes）的報導，太陽如今傳出將會繼續和艾頓（Deandre Ayton）合作，連同杜蘭特（Kevin Durant）、比爾（Bradley Beal）、布克（Devin Booker）3大飆分悍將，一起為衝擊總冠軍而努力。

太陽方面認為，隨著杜蘭特和比爾先後進駐鳳凰城，艾頓對於球隊的價值也大幅攀升，球團希望看見4位球星合體打球。另一方面，太陽在休賽季迎來了新主帥佛蓋爾（Frank Vogel），他會如何運用艾頓的優勢，也是外界關注的焦點所在。

艾頓是在2022年夏天和太陽達成4年1.33億美元的續約協議，合約從2023-24年賽季開始啟動，起薪達3091萬美元。

知名記者史坦（Marc Stein）提到，他所得到的爆料顯示，太陽事實上曾在選秀會當天探詢過艾頓的交易可能性，但沒有收到合適的方案。消息指出，艾頓市場賣相普通，各隊顯然不太樂意引進一位年薪超過3000萬美元的非全明星中鋒。不過也有媒體肯定太陽繼續留下艾頓的決定。

從這些跡象來看，在完成球星合體之後，太陽方面仍會嘗試看看艾頓與其他三巨頭的搭配狀態，不會隨便在今年休賽季選擇交易他。此外，受到團隊薪資爆滿影響，太陽基本上只能仰賴底薪價碼來補強陣容深度。

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