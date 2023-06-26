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NBA／比爾確定披太陽「3號」戰袍 神奇巧合完美傳承

聯合新聞網／ 綜合報導
比爾將穿上太陽隊3號球衣。 截圖自推特
比爾將穿上太陽隊3號球衣。 截圖自推特

太陽休賽季發動大交易，送出老將保羅（Chris Paul）等籌碼，換回明星後衛比爾（Bradley Beal），太陽近日正式歡迎比爾，他也確定披上「3號」球衣。

3號球衣在太陽隊相當熱門，自1997年起，只有2001年沒有太陽球員穿3號。太陽隊史上共有14名球員穿3號球衣，其中達德利（Jared Dudley）總共穿了7季，是所有人中最多紀錄。

值得一提的是，太陽、巫師、勇士這筆三方交易的3名主角保羅、比爾、波爾（Jordan Poole），3人上季都穿3號球衣。

太陽也延續3號球衣「傳承」，2019年太陽從自由市場簽下亞瑞查（Trevor Ariza），季中就被交易到巫師換回烏布瑞（Kelly Oubre Jr.），2020年夏天太陽又用烏布瑞等籌碼換回保羅，加上下賽季的比爾，這些球員在太陽都穿3號球衣。

太陽 Bradley Beal

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