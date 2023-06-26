聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／曾和勇士水火不容 格林3年前不喜歡保羅言論被挖出
保羅（Chris Paul）過去效力火箭時，和勇士可說是水火不容，沒想到保羅即將在下賽季披上勇士戰袍。格林（Draymond Green）3年前「討厭保羅」言論也被網友挖出。
格林2020年4月曾在一檔節目上表示，「我完全不喜歡保羅，我們關係一點也不好，但我尊重他的拚勁和球商，他很聰明。」
格林當時也分析保羅面對柯瑞（Stephen Curry）時的心境，「當你變老，會開始意識到，『這傢伙來了，他可能會追上我，我會在某個時間點開始衰退。』所以會發現他對柯瑞採取強硬的防守策略。」
如今保羅和柯瑞確定成為隊友，格林則將在自由市場待價而沽，有報導認為勇士即將和格林達成續約條件，很可能會是一份三年合約。
交易案發生後，保羅對勇士主帥柯爾（Steve Kerr）「假笑」迷因近日再度竄紅。事實上，保羅多年前就解釋過自己假笑的原因，「因為不好笑」。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言